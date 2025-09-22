Tom Holland fue hospitalizado de urgencia tras un accidente en el set de Spider-Man
El actor fue trasladado al hospital debido a una contusión luego de sufrir una fuerte caída mientras rodaba la nueva cinta de Marvel.
La filmación de Spider-Man: Brand New Day en Glasgow ha sido temporalmente suspendida después de que Tom Holland sufriera una conmoción cerebral durante una escena de acción. El incidente ocurrió el viernes pasado, lo que obligó a una pausa en la producción.
Según informó Deadline, Holland fue trasladado a un hospital para ser atendido. A pesar del susto, fuentes cercanas a la producción aseguran que su estado de salud es estable y que se espera que regrese al rodaje en pocos días, ya que la interrupción es solo una medida de precaución. El actor, que realiza muchas de sus propias escenas de acción, asistió a un evento benéfico el fin de semana junto a su prometida y coprotagonista, Zendaya.
El golpe se produjo durante una acrobacia que no salió como estaba planeado. El accidente también habría afectado a otra persona, según The Sun, que informó que una mujer doble de riesgo resultó herida.
El equipo de producción se reunió para ajustar el calendario de filmación y reforzar la seguridad en el set. La suspensión de la filmación durará el tiempo necesario para la recuperación del actor y para que se revisen los protocolos de seguridad.
Spider-Man: Brand New Day está siendo filmada en locaciones reales, lo que representa un cambio respecto a la entrega anterior, que se rodó en estudios debido a la pandemia. Tom Holland había expresado su entusiasmo por trabajar en Glasgow. “Ahora vamos a apostar por el cine tradicional y rodaremos en localizaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y vamos a utilizar las calles de Glasgow para construir el enorme decorado que estamos preparando”, comentó en el programa de YouTube Flip Your Wig.
La dirección de la película está a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y la producción recae en Amy Pascal y Kevin Feige. Además de Holland y Zendaya, el reparto incluye a Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.
La historia supone una continuación directa de Spider-Man: sin camino a casa. La trama de la nueva película se centrará en Peter Parker, quien debe enfrentar su vida adulta como superhéroe sin que sus seres queridos, incluida MJ, lo recuerden.
Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026.
