Tom Holland fue hospitalizado de urgencia tras un accidente en el set de Spider-Man

Spider-Man: Brand New Day está siendo filmada en locaciones reales, lo que representa un cambio respecto a la entrega anterior, que se rodó en estudios debido a la pandemia. Tom Holland había expresado su entusiasmo por trabajar en Glasgow. “Ahora vamos a apostar por el cine tradicional y rodaremos en localizaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y vamos a utilizar las calles de Glasgow para construir el enorme decorado que estamos preparando”, comentó en el programa de YouTube Flip Your Wig.

La dirección de la película está a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y la producción recae en Amy Pascal y Kevin Feige. Además de Holland y Zendaya, el reparto incluye a Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

tom holland

La historia supone una continuación directa de Spider-Man: sin camino a casa. La trama de la nueva película se centrará en Peter Parker, quien debe enfrentar su vida adulta como superhéroe sin que sus seres queridos, incluida MJ, lo recuerden.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026.