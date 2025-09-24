Netflix: la nueva serie de los creadores de "La casa de papel"
La serie española que llega este septiembre combina drama, suspenso y un elenco internacional que ya genera expectativa entre los suscriptores.
De los creadores de La casa de papel, Álex Piña y Esther Martínez Lobato, llega a Netflix una de las producciones más esperadas de 2025. La serie promete un relato dramático, emotivo y lleno de suspenso, además de contar con un reparto atractivo que incluye a Joaquín Furriel, Miren Ibarguren y Natalia Verbeke.
Este viernes 19 de septiembre, el estreno llegó para transformar la plataforma, ofreciendo una historia que mezcla thriller psicológico y sátira social, en un contexto apocalíptico donde la tensión no solo está afuera, sino también bajo tierra. La producción consta de 8 capítulos, cada uno construyendo un ambiente de misterio y conflictos familiares intensos.
Ambientada en un búnker de lujo subterráneo, la serie muestra a dos familias multimillonarias que deberán adaptarse a convivir bajo tierra mientras afloran viejas heridas y secretos oscuros del pasado. Afuera, un conflicto global amenaza con destruirlo todo, pero adentro, la verdadera bomba de relojería son las traiciones y luchas de poder que emergen en este confinamiento exclusivo.
De qué trata "El refugio atómico"
"El refugio atómico" narra la historia de familias atrapadas en un búnker diseñado para sobrevivir al fin del mundo. Mientras enfrentan problemas personales y secretos del pasado, la Tercera Guerra Mundial se cierne sobre ellos, generando un contraste entre la aparente comodidad de su refugio y el caos externo.
Los espectadores verán cómo los personajes disfrutan de su pequeña ciudad subterránea, con cancha de básquet, jardín zen, restaurante, gimnasio, spa, coctelería y hasta diván de psicólogo, mientras el mundo que conocían se derrumba. Esta dualidad entre lujo y desastre crea un drama psicológico potente que atrapa al público capítulo tras capítulo.
Reparto de "El refugio atómico"
-
Miren Ibarguren (Minerva)
Joaquín Furriel (Guillermo)
Natalia Verbeke (Frida)
Carlos Santos (Rafa)
Montse Guallar (Victoria)
Pau Simón (Max)
Alicia Falcó (Asia)
Agustina Bisio (Mimi)
Álex Villazán (Ciro)
Tráiler de "El refugio atómico"
