Netflix: la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel'

De los creadores de La casa de papel, Álex Piña y Esther Martínez Lobato, llega a Netflix una de las producciones más esperadas de 2025. La serie promete un relato dramático, emotivo y lleno de suspenso, además de contar con un reparto atractivo que incluye a Joaquín Furriel, Miren Ibarguren y Natalia Verbeke.