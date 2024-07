El video viral de Pedro Pascal con Vanessa Kirby en la Comic Con: por qué la tomó de la mano

Esto es porque en redes se puede ver cómo, en un video, Pedro Pascal busca la mano de Vanessa Kirby, su ahora compañera de elenco, para poder estar en paz. Hay que desatacar que la estrella de "The Last of Us" contó más de una vez que padece de ansiedad, en especial cuando está frente a tanto público. Es por eso que, siempre que se siente así busca poner su mano sobre su pecho o, en el caso de que tenga oportunidad, tener contacto con alguien.