Más cambios con La Voz Argentina: ¿hay programa hoy domingo en Telefe?

De hecho, los días de emisión han vuelto a cambiar. El concurso ya no sale al aire de domingos a jueves, sino que se viene transmitiendo únicamente de lunes a jueves.

Por qué no dan La Voz Argentina este domingo

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces recién este lunes, para el inicio de los cuartos de final.