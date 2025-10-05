Más cambios con La Voz Argentina: ¿hay programa hoy domingo en Telefe?
El reality de canto se prepara para iniciar su nueva etapa, mientras se acerca a la definición, pero el canal de las pelotas sigue con sus cambios.
A pesar de que la competencia de La Voz Argentina se pone cada vez más interesante en su recta final, los seguidores del reality están manifestando su frustración ante los constantes e inesperados cambios de programación implementados por Telefe.
En medio de las modificaciones de la grilla, el concurso se encuentra atravesando momentos decisivos de la competencia: tras el "Cuarto Round", quedan cuatro participantes por equipo, que se preparan para los esperados "Cuartos de final".
El programa, conducido por Nicolás Occhiato, ha visto alterada su emisión regular en las últimas semanas. Las suspensiones se debieron a distintos motivos, incluyendo las transmisiones de partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores, además de una ausencia el pasado lunes por los Martín Fierro de TV.
Aunque La Voz Argentina había extendido su ciclo a seis días (de domingo a viernes), los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado incertidumbre y "bronca" entre la audiencia, que no sabe cómo se definirá la grilla.
De hecho, los días de emisión han vuelto a cambiar. El concurso ya no sale al aire de domingos a jueves, sino que se viene transmitiendo únicamente de lunes a jueves.
Por qué no dan La Voz Argentina este domingo
El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves.
Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.
La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces recién este lunes, para el inicio de los cuartos de final.
