Rating: Telefe ajustó su prime time y la Selección Sub-20 superó a La Voz Argentina

El martes, Guido Kaczka lideró en su franja con 6,3 puntos, seguido por Telenoche con 5,7. Mario Pergolini compartió el tercer puesto con El Zorro, con 4,6 puntos cada uno, mientras que Nicolás Vázquez no logró despegar con su late night show. El miércoles, Kaczka recuperó el liderazgo interno de El Trece, consolidando su posición.

la voz argentina

En otros canales, Elnueve lideró con Bendita a 2,5 puntos; América, con LAM, se destacó con 3,6; y la TV Pública, con Mediodía bien arriba, marcó 0,3. Net TV y Bravo volvieron a figurar en las planillas tras septiembre: El señor de los anillos ganó en Net con 0,5 y Destilando amor encabezó Bravo con 0,3.

En el promedio general, Telefe fue el canal más visto del día con 7,9 puntos, seguido por El Trece con 4,2. América superó a Elnueve con 2,5 contra 1,7, mientras que la TV Pública y Net empataron con 0,2, y Bravo cerró con 0,1.

Para este jueves 2 de octubre, el canal de las tres pelotas retomará su programación habitual: La Voz arrancará a las 21:50, con las Batallas entre los equipos de Miranda! y La Sole, seguida por Pasapalabra cerca de las 23:20, que había sido corrido por el partido de la Sub-20.