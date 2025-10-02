Rating: Telefe ajustó su prime time y la Selección Sub-20 superó a La Voz Argentina
El fútbol juvenil le dio un respiro al canal, que modificó su grilla para televisar a los pibes y levantar la franja nocturna. El reality musical quedó rezagado.
Este miércoles 1° de octubre quedó marcado por un cambio en la dinámica de la televisión abierta. Tras un lunes fuerte, con 17,2 puntos de rating para la ceremonia de los Martín Fierro, y un martes donde La Voz Argentina lideró con 10,2 puntos, el miércoles mostró un giro: el fútbol de la Selección Argentina Sub-20 logró captar la atención del público y superó al popular reality de Telefe.
El post partido del encuentro en el que Argentina venció 4-1 a Australia por el Mundial Sub-20 marcó 12,1 puntos, mientras que el partido en sí midió 11,8 puntos. La previa de La Voz alcanzó 10,8, y la gala de eliminación, conducida por Nicolás Occhiato, quedó en 9,5 puntos, con un participante eliminado de cada uno de los equipos de Lali y Luck Ra.
La previa del partido de fútbol midió 8 puntos, y el Flash de noticias nocturno del canal alcanzó 7,9. A diferencia de la Selección Mayor, la Sub-20 no suele generar el mismo impacto, por lo que la audiencia de Telefe no sufrió un cambio drástico.
Esto permitió que programas de otros canales, como Buenas noches familia en El Trece, mejoraran su desempeño a 5,1 puntos, separándose de Otro día perdido, con quien había compartido el liderazgo el martes.
El martes, Guido Kaczka lideró en su franja con 6,3 puntos, seguido por Telenoche con 5,7. Mario Pergolini compartió el tercer puesto con El Zorro, con 4,6 puntos cada uno, mientras que Nicolás Vázquez no logró despegar con su late night show. El miércoles, Kaczka recuperó el liderazgo interno de El Trece, consolidando su posición.
En otros canales, Elnueve lideró con Bendita a 2,5 puntos; América, con LAM, se destacó con 3,6; y la TV Pública, con Mediodía bien arriba, marcó 0,3. Net TV y Bravo volvieron a figurar en las planillas tras septiembre: El señor de los anillos ganó en Net con 0,5 y Destilando amor encabezó Bravo con 0,3.
En el promedio general, Telefe fue el canal más visto del día con 7,9 puntos, seguido por El Trece con 4,2. América superó a Elnueve con 2,5 contra 1,7, mientras que la TV Pública y Net empataron con 0,2, y Bravo cerró con 0,1.
Para este jueves 2 de octubre, el canal de las tres pelotas retomará su programación habitual: La Voz arrancará a las 21:50, con las Batallas entre los equipos de Miranda! y La Sole, seguida por Pasapalabra cerca de las 23:20, que había sido corrido por el partido de la Sub-20.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario