El sorpresivo regalo de Luck Ra a los participantes de su equipo en La Voz Argentina: "Van a cantar en..."

Sin embargo, el momento más tenso fue para Thomas Dantas y Lucas Barros. Nico Occhiato abrió el sobre y anunció: Thomas continúa. Lucas, visiblemente emocionado, dijo: “Quiero decir unas breves palabritas, de verdad quiero agradecer a este programa porque me hizo soñar una vez con cumplir mi sueño en la música, me hizo creer de nuevo en la música. Quiero agradecerles a todos los jurados por sus consejos, sus palabras".

Y añadió: "A vos Facu especialmente por tu cariño, por tu cercanía, y de verdad genuinamente gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que aprendí, a toda la producción y espero seguir en contacto con ustedes a lo largo de lo que sea mi carrera musical, que tengo muchas cosas que aprender de ustedes".

Cuando parecía que la noche terminaba, Luck Ra sorprendió con su gran anuncio: “Vos sabés que no lo dije, y no sé si podía decirlo, porque viste que estamos a nada, cerca del Vélez, y yo no sé si alguien dijo algo, pero yo dije que los últimos cinco participantes que tenía querían que me telonearan en el Vélez”.

Entre abrazos y aplausos, Occhiato confirmó a Lucas: “¡Vas a cantar en Vélez, flaco!”. Lucas concluyó: “Es un sueño, la verdad. Esto es lo que lo hace grande a Facu, su humildad. De verdad, gracias desde un principio”.