MasterChef Celebrity presentó a sus 24 participantes: quiénes son y qué dijeron en su debut

Julieta Nair Calvo, por su parte, explicó que la competencia representa un desafío diferente porque por primera vez se mostrará ante las cámaras sin estar interpretando un personaje. Edith Hermida también reconoció sentirse nerviosa pese a su extensa trayectoria televisiva.

“Yo siempre te banqué, Wanda”, le dijo Edith a la conductora, quien rápidamente aclaró cuál será su verdadero rol durante la competencia: “no corta ni pincha”, porque las decisiones estarán en manos de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. “Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte”, sentenció Nara.

Los que llegan con poca experiencia en la cocina

Lizy Tagliani apostó por el humor desde el primer momento y apareció con un peinado “explosivo”, una elección que hizo referencia a “prender por primera vez un horno”. La comediante admitió que no tiene demasiada experiencia entre las hornallas y aseguró que su reciente maternidad tampoco modificó demasiado esa situación.

“Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”, auguró Lizy, dispuesta a afrontar el desafío pese a sus propias dudas.

Seba Presta, en cambio, dejó de lado cualquier tipo de misterio sobre sus motivaciones. Aunque es conocido por su perfil humorístico, aseguró que se tomará la competencia con seriedad y fue directo: “Yo vine por la guita”.

Rocío Robles también se mostró confiada y aseguró que “funciona bien bajo presión”, aunque adelantó que intentará disfrutar del recorrido dentro del reality.

Entre los participantes vinculados al deporte se encuentra Pablo Migliore, quien se suma a una lista que en temporadas anteriores tuvo a figuras como Claudio “El Turco” García y Maxi López. “Me siento extraño pero trato de llevarlo de la mejor manera”, reconoció el exarquero de Boca, San Lorenzo y Huracán.

Los nervios, la pasión y las confesiones más inesperadas

Josefina “China” Ansa tampoco pudo ocultar los nervios durante su presentación. Después de que la participante reconociera que “tenía miedo”, Wanda le pidió que “no pierda la sonrisa que la caracteriza”. Sin embargo, Ansa describió de una manera muy gráfica cómo atraviesa este comienzo: “se siente desfigurada” de los nervios cuando se mira al espejo.

Pablo Giralt, en tanto, aseguró que llevará a la cocina la misma intensidad que demuestra cada vez que relata un partido de fútbol y prometió ser visceral y apasionado. Mike Amigorena también contó que pondrá en juego todo lo que sabe porque la cocina ocupa un lugar importante en su vida.

Marta Fort protagonizó otro de los momentos más sinceros de la presentación. Wanda quiso saber cuál era su relación con la cocina y la participante no dudó en responder: “Estoy que me meo encima… a mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”.

Luck Ra, que ya había participado en la temporada anterior en reemplazo de quien entonces era su pareja, La Joaqui, también volvió a ponerse el delantal. Esta vez, el cantante prometió “no llorar tanto” como aquella vez que había homenajeado a todas las madres con una milanesa.

Campi, Grego Rossello y la primera polémica

El humor también estuvo presente desde el comienzo. Campi sorprendió con un look que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación: apareció con un peluquín que poco después terminó siendo reemplazado por una gorra.

Grego Rossello tampoco dejó pasar la oportunidad de bromear sobre sus supuestas habilidades culinarias. El influencer aseguró que los platos que publica en su cuenta de Instagram en realidad son todos de “delivery”.

Pachu Peña, por su parte, dejó en claro cuál será su principal objetivo dentro del reality: que el público pueda divertirse con su participación.

Pero la primera declaración polémica llegó de la mano de Hernán Coronel, líder de Mala Fama. Sin demasiadas vueltas, el músico lanzó una frase que rápidamente llamó la atención al referirse al resto de sus compañeros: “hay gente rara dando vueltas” en el elenco de MasterChef Celebrity.

Con 24 figuras provenientes de distintos ámbitos, la nueva temporada ya puso primera y dejó claro desde su debut que, además de los platos, las personalidades de sus participantes tendrán un papel central en la competencia.