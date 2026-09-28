Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity
El reality culinario que conduce Wanda Nara presenta este lunes a todas las figuras que competirán por el gran premio de la cocina.
La pantalla de Telefe se enciende este lunes con el esperado estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que promete acaparar el rating bajo la conducción de Wanda Nara y con la presentación de dos docenas de famosos que se enfrentarán en las hornallas.
Con un estudio renovado y la flamante incorporación de Maru Botana al jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui, el certamen pondrá a prueba a 24 figuras del mundo del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte.
Si bien la lista de competidores es amplia y variada, el armado del staff tuvo sus turbulencias en la previa. Entre las apostillas de última hora, desató fuertes comentarios la baja de L-Gante, quien originalmente integraba la nómina oficial de participantes pero fue desafectado a pocos días del gran debut.
Los 24 famosos que se ponen el delantal de MasterChef Celebrity
Superados los cambios de último momento, el grupo que desde esta noche se enfrentará a las exigencias del exigente trío de chefs está compuesto por:
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Alejandro Lerner
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Campi
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Josefina “China” Ansa
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Diego Ramos
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Edith Hermida
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Elizabeth Vernaci
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Grego Rossello
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Hernán Coronel
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Julieta Poggio
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Julieta Nair Calvo
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Karina Mazzocco
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Mike Amigorena
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Lizy Tagliani
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Luciana Geuna
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Luck Ra
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Marta Fort
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Morena Beltrán
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Nazareno Casero
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Pablo Giralt
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Pablo Migliore
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Pachu Peña
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Paula Trápani
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Rocío Robles
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Sebastián Presta
Con perfiles sumamente diversos y cruces generacionales que prometen dar que hablar tanto en las cocinas como en las redes sociales, los concursantes darán el puntapié inicial en busca de convencer al jurado y consagrarse como el sucesor de Ian Lucas.
No se descarta que Telefe tenga guardada alguna sorpresa más para este lunes del debut. La cocina se abre desde las 22.15 horas, a la espera de conocer cómo se desempeña cada uno de los famosos.
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