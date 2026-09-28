A qué hora empieza hoy lunes la nueva edición de MasterChef Celebrity
El reality de cocina de Telefe tiene este lunes su gran estreno, nuevamente con Wanda Nara como conductora y con la presentación de nuevos jurados.
La espera llegó a su fin para los fanáticos de la cocina y el espectáculo. Este lunes 28 de septiembre, la pantalla de Telefe se enciende nuevamente con el regreso de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que promete acaparar el rating de la televisión abierta bajo la conducción de Wanda Nara.
El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales del ciclo, donde dieron la bienvenida a la nueva competencia con un mensaje directo para los concursantes y espectadores: "Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada".
Cabe recordar que la última edición consagró a Ian Lucas como el gran ganador del certamen, tras superar en la final a "La Reini" Sofía Gonet.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
El estreno se emitirá este lunes a partir de las 22:15 por Telefe. En paralelo se podrá seguir por la plataforma MiTelefe y por las aplicaciones de streaming de Flow, Telecentro Play y DGO.
Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity
Una de las grandes novedades de esta temporada pasa por el panel de expertos encargados de evaluar los platos de los famosos. Tras la histórica salida de Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato, la producción sumó a una figura muy querida del mundo gastronómico y televisivo.
De esta manera, el exigente trío de jueces quedará conformado por:
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Maru Botana, quien ocupará la silla vacante aportando su impronta y trayectoria.
Damián Betular, consolidado como uno de los favoritos del público.
Germán Martitegui, el histórico y riguroso chef que continúa en su rol.
Con este equipo en escena, los 24 participantes famosos deberán enfrentarse desde hoy a los desafíos más complejos frente a las hornallas, buscando convencer al renovado jurado para avanzar hacia la gran final y evitar las galas de eliminación.
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