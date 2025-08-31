MasterChef Celebrity: quiénes son los famosos confirmados para la nueva temporada

¿Qué dijo Marixa Balli sobre su posible participación en MasterChef Celebrity?

Luego de su sorpresiva salida de LAM, Marixa Balli visitó el programa Los Profesionales de Siempre, donde habló sobre la posibilidad de sumarse a MasterChef y cómo vive esta etapa de cambios en su carrera.

"Todo es un desafío lindo, más cosas que no estás acostumbrada a hacer, como cocinar. Pero no sé, tendría que pasarlo, vivirlo y ver qué decido en ese momento”, expresó la exangelita. Y al ser consultada sobre el inminente inicio de las grabaciones del reality, agregó con humor: “¿Ah, ya? Estamos al horno con papás”.

marixa balli

Respecto a su situación actual, aclaró: “Todavía no hubo ningún llamado, estoy con lo de Marley para irme de viaje y por abrirme un local nuevo, concentrada en eso”.

Finalmente, al hablar de su reciente salida de LAM, compartió: “Es muy reciente mi salida, pero necesitaba un poco de cambio y estoy muy metida, tengo muchas preguntas en mi vida. Tengo el cuerpo lleno de preguntas y de a poquito estoy haciendo cambios”.