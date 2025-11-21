Qué pasa este viernes con MasterChef Celebrity en Telefe, ¿hay gala?

Qué pasa este viernes en Telefe

Finalmente, la intriga llegó a su fin: MasterChef Celebrity no emitirá un programa "extra" este viernes. Luego de la intensa gala de eliminación del miércoles, en la que el músico Walas se convirtió en el quinto eliminado, el reality culinario se toma un respiro, siguiendo su esquema de emisión de domingo a jueves.

En su lugar, la programación de Telefe de este viernes estará ocupada por el clásico de entretenimientos: Por el Mundo, el programa conducido por Marley ocupará buena parte de la franja nocturna.

La competencia de cocina se retomará este domingo con una nueva gala y el inicio de otra semana de desafíos para los participantes que quedan en carrera.