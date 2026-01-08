Problemas para Martín Migueles: un periodista le iniciará acciones legales por violencia

descalzi

“Intenté confirmar esto con Descalzi pero hasta ahora no pude hablar con él pero alguien del entorno de él me pasa la data y es inobjetable la fuente”, agregó Etchegoyen antes de dar más datos.

“¿Por qué es grave esto? Es realmente escabroso todo lo que me va llegando del tema. Porque más allá de esto que ves pasaron otras cosas me dicen a mí. Hay alguien de la entera confianza de Descalzi que me da estos datos. Me dicen que habría sufrido amenazas Gustavo después de lo que pasó. Me dicen que después de lo que pasó le llegaron mensajes anónimos en su celular y llamados donde fue amedrentado", dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó con un dato demoledor: “Es más, te voy a contar un mensaje de todos los que tengo. Llamá la atención que justo que pasa esto con Migueles reciba esto en su celular. Uno no se lo puede atribuir a Migueles esto pero llama la atención. Hay un mensaje que me pasan que dice 'la próxima ves pensá bien con quién te metes porque la vas a pasar peor'. Es todo muy fuerte y Gustavo quiere marcar precedente con esta decisión y fue consejo de su equipo de abogados".