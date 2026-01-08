Maxi López confirmó la ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles: lo autorizaron a contarlo
El exfutbolista habló en vivo, aseguró que tuvo autorización de Wanda para contarlo y explicó cómo se enteró del final de la relación tras los rumores.
El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin y fue Maxi López quien terminó de despejar cualquier duda. En Olga, el exfutbolista confirmó públicamente la separación de su exesposa y el empresario, luego de que circularan versiones de una supuesta infidelidad frustrada que habrían detonado la crisis. Según relató, fue la propia Wanda quien le dio el visto bueno para contar lo ocurrido.
La noticia se conoció durante la emisión del programa Sería Increíble, cuando López relató cómo se desarrollaron los hechos en las horas previas a la confirmación. De acuerdo a su testimonio, todo se desató en un contexto de tensión inesperada. “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’”, explicó, describiendo una serie de mensajes cargados de reproches que lo tomaron por sorpresa.
Ante la reacción de Wanda, el exdelantero intentó bajar el tono del conflicto. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo”, relató. Sin embargo, la situación no se calmó y, durante un corte del programa, decidió acercarse personalmente para entender qué estaba pasando. Fue allí cuando recibió la confirmación directa: “Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró López, dejando en claro que la relación había terminado.
Consultado sobre los motivos profundos de la ruptura, el exjugador evitó entrar en detalles. “En los porqués no me metí porque con eso ya estaba”, señaló, y explicó que su intención fue acompañarla y cambiarle el ánimo. Según contó, en ese momento también estaba presente una amiga cercana de Wanda, testigo de su casamiento, lo que ayudó a distender la situación.
La versión de Maxi coincidió con lo que Yanina Latorre había adelantado horas antes en sus redes sociales y en televisión. La panelista sostuvo que la separación se produjo días atrás, durante un viaje a Punta del Este, y que Wanda fue quien tomó la decisión tras verse afectada por el testimonio público de Claudia Ciardone, ex pareja de Migueles. “Lo dejó ella. No le cree nada”, afirmó Latorre, reforzando la idea de una pérdida total de confianza.
Además, Yanina explicó que la empresaria no quiso blanquear la ruptura de inmediato para proteger a sus hijos y evitar una exposición repentina. Según su relato, Migueles estaría intentando recomponer el vínculo, aunque sin éxito. Mientras tanto, la palabra de Maxi López terminó de sellar una historia que pasó rápidamente de la aparente estabilidad a un nuevo capítulo de conflicto en la siempre agitada vida sentimental de Wanda Nara.
