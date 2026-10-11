MasterChef Junior ya tiene fecha de estreno: cuándo empieza y dónde verlo

Además, todos los episodios completos estarán disponibles en HBO Max, lo que permitirá acceder al contenido después de su estreno y seguir la competencia a demanda.

El react en vivo de MasterChef Junior

La propuesta también tendrá un espacio dedicado a las redes y al público digital. Streams Telefe acompañará cada emisión con un react en vivo a cargo de Juli Castro y Mernuel, quienes comentarán los momentos más destacados y reaccionarán a lo que suceda en las cocinas.

Las transmisiones comenzarán los viernes a las 21, media hora antes del estreno televisivo, y permitirán seguir la previa y los desafíos en tiempo real.

Con una nueva camada de participantes y presencia en distintas plataformas, MasterChef Junior se suma a la apuesta de Telefe por ampliar el universo de uno de sus formatos más reconocidos y acercarlo a nuevas audiencias.