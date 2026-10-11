MasterChef Junior ya tiene fecha de estreno: cuándo empieza y dónde verlo
Telefe apuesta por una nueva generación de pequeños cocineros con una propuesta que llegará a varias señales y plataformas.
En medio del buen presente de MasterChef Celebrity, Telefe prepara el desembarco de una nueva edición de su versión infantil. Se trata de MasterChef Junior, el certamen que reunirá a chicos y chicas apasionados por la cocina y buscará encontrar a las próximas promesas de la gastronomía.
La tercera temporada del reality comenzará el viernes 16 de octubre a las 21.30 y tendrá a Vero Lozano como conductora. En esta oportunidad, 12 participantes infantiles serán los protagonistas de los desafíos culinarios, en una competencia que combinará aprendizaje, creatividad y emoción.
Las preparaciones serán evaluadas por un jurado conformado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. Los tres estarán a cargo de analizar cada plato, valorar el desempeño de los pequeños cocineros y acompañarlos a lo largo de los desafíos que deberán superar en la competencia.
Cómo y dónde ver MasterChef Junior
El estreno podrá seguirse en simultáneo por Telefe y HBO Max, que transmitirán cada episodio desde su lanzamiento. De esta manera, el público tendrá la posibilidad de elegir entre la pantalla tradicional y el streaming para acompañar a los pequeños cocineros.
La distribución continuará en otras señales: los capítulos llegarán a TNT al día siguiente de su emisión, mientras que Discovery Home & Health (H&H) los incorporará una semana después. Este último canal también ofrecerá maratones especiales para quienes quieran revivir las distintas pruebas.
Además, todos los episodios completos estarán disponibles en HBO Max, lo que permitirá acceder al contenido después de su estreno y seguir la competencia a demanda.
El react en vivo de MasterChef Junior
La propuesta también tendrá un espacio dedicado a las redes y al público digital. Streams Telefe acompañará cada emisión con un react en vivo a cargo de Juli Castro y Mernuel, quienes comentarán los momentos más destacados y reaccionarán a lo que suceda en las cocinas.
Las transmisiones comenzarán los viernes a las 21, media hora antes del estreno televisivo, y permitirán seguir la previa y los desafíos en tiempo real.
Con una nueva camada de participantes y presencia en distintas plataformas, MasterChef Junior se suma a la apuesta de Telefe por ampliar el universo de uno de sus formatos más reconocidos y acercarlo a nuevas audiencias.
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