Pepe Ochoa suena como posible reemplazo de Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda

En paralelo a esta anécdota televisiva, el futuro laboral de Yanina Latorre también genera interrogantes. Después de que trascendiera la venta de Mandarina Contenidos y comenzaran las versiones sobre un posible desembarco de la conductora en Canal 9, surgieron especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en América TV si finalmente decide continuar allí.

La información fue comentada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde señaló a un integrante del equipo de LAM como uno de los nombres que estaría en consideración.

"Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quizo retener y cuándo lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", comentó la panelista al referirse a las conversaciones sobre el futuro del conductor.

Luego, dio a conocer directamente de quién se trataría: "Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien Pueda es Pepe Ochoa, muy laburador".

La posibilidad también generó comentarios en el estudio, donde destacaron su desempeño frente a cámara y sus condiciones para ocupar ese espacio: "Es gracioso y es ducho, cuándo lo hizo lo hizo muy bien".

De esta manera, mientras Yanina continúa al frente de sus compromisos televisivos, Pepe Ochoa aparece como un posible nombre para tomar la conducción de Sálvese quien Pueda.