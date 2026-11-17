Yanina Latorre sorprendió al revelar quién es su amor platónico: "Quisiera tomarme un vino con él"
Yanina Latorre sorprendió con una revelación en vivo al comentar la participación de uno de los concursantes de MasterChef Celebrity.
Una revelación inesperada sobre su vida sentimental se llevó buena parte de la atención durante una transmisión de Telefe. Yanina Latorre aprovechó su participación en el react de MasterChef Celebrity para hablar de una figura del espectáculo que despierta su admiración desde hace años: Mike Amigorena.
La conductora estaba reemplazando a su hija, Lola Latorre, en el espacio dedicado al reality gastronómico cuando, en una charla con Lizardo Ponce, dejó en evidencia sus sentimientos por el actor. Sin vueltas, expresó: "Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo".
Pero la confesión no terminó ahí. Entusiasmada con las habilidades culinarias del participante, Yanina imaginó cómo sería compartir una cena con él y comentó: "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo".
En ese contexto, la periodista reconoció que su admiración viene de mucho tiempo atrás y que incluso llegó a estar enamorada de él, aunque nunca tuvieron un vínculo cercano. "En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", admitió.
Además, contó que no es la primera vez que habla públicamente de este sentimiento y reafirmó el lugar que ocupa Amigorena entre sus amores platónicos del ambiente artístico: "Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio". Finalmente, dejó en claro cuál sería uno de sus planes ideales con el actor: "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".
Pepe Ochoa suena como posible reemplazo de Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda
En paralelo a esta anécdota televisiva, el futuro laboral de Yanina Latorre también genera interrogantes. Después de que trascendiera la venta de Mandarina Contenidos y comenzaran las versiones sobre un posible desembarco de la conductora en Canal 9, surgieron especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en América TV si finalmente decide continuar allí.
La información fue comentada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde señaló a un integrante del equipo de LAM como uno de los nombres que estaría en consideración.
"Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quizo retener y cuándo lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", comentó la panelista al referirse a las conversaciones sobre el futuro del conductor.
Luego, dio a conocer directamente de quién se trataría: "Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien Pueda es Pepe Ochoa, muy laburador".
La posibilidad también generó comentarios en el estudio, donde destacaron su desempeño frente a cámara y sus condiciones para ocupar ese espacio: "Es gracioso y es ducho, cuándo lo hizo lo hizo muy bien".
De esta manera, mientras Yanina continúa al frente de sus compromisos televisivos, Pepe Ochoa aparece como un posible nombre para tomar la conducción de Sálvese quien Pueda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario