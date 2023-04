MasterChef: picante ida y vuelta entre Germán Martitegui y una participante

"Tengo mucha energía y ganas de cocinar. Vamos a tomar el consejo de Germán y todos los consejos del jurado", respondió Estefanía.

estefania martitegui masterchef.jpg

"¿Pero qué sería? ¿Cocinar con un sticker en la boca?", repreguntó Wanda, a lo que la cocinera amateur dijo que "iba a ir trabajando ese tema con Martitegui".

La conductora entonces le preguntó al jurado qué era lo que más le molestaba: si que Estefanía hable tanto cuando cocina o su exceso de palabras al momento de presentar el plato.

"Me parece que hay que tener cuidado con las palabras si no están representadas en hechos en el plato. Eso es lo que tiene que trabajar Estefanía, no yo con ella", explicó Martitegui, pidiéndole a Estefanía que "corte con el chamuyo" y que él no es su coach.