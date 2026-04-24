Luis Cavanagh negó las acusaciones y sus dichos sobre Romina Gaetani generaron fuerte repudio
Acusado por violencia de género, la expareja de la actriz rompió el silencio en Intrusos (América) y desató una nueva polémica.
Mientras avanza la causa judicial por las denuncias de violencia de género, Luis Cavanagh decidió exponer su versión de los hechos en Intrusos y sus declaraciones despertaron una fuerte controversia. El empresario negó de manera contundente haber ejercido violencia sobre Romina Gaetani y, además, aseguró que fue ella quien tuvo actitudes violentas durante la relación.
Frente a las cámaras, Cavanagh sostuvo que buscará probar su inocencia ante la Justicia y remarcó: "Jamás toqué a nadie, nunca le pegué a una mujer en mi vida, ni nunca lo voy a hacer. Lo estoy demostrando en la Justicia".
Lejos de quedarse allí, profundizó su postura y cuestionó el relato público que se instaló sobre el vínculo con la actriz. "Nunca dijo: 'Che me pegó'. Dijo: 'Un acto de violencia', la violencia fue de ella. Yo jamás fui violento con ella. Ella fue violenta conmigo varias veces, no fue la única vez", lanzó, generando aún más repercusión.
Durante la charla con el cronista Alejandro Castelo, también fue consultado sobre si consideraba que habían mantenido una relación conflictiva. Su respuesta fue tajante: "No sé si el vínculo es medio tóxico. Romina es una mujer difícil, qué sé yo. Hice todo lo que pude y no pude".
Además, dejó una frase que provocó rechazo inmediato y sumó nuevas críticas en redes sociales: "Ojalá esté bien, ojalá se cure. Vos cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó es mucho peor para vos que para el otro. Es despechada. Las mujeres se despechan y se ponen así".
La palabra de Romina Gaetani
Romina Gaetani habló en DDM sobre el proceso que atraviesa y se mostró profundamente afectada por la situación. La actriz describió el desgaste emocional que le genera revivir cada episodio y el impacto que tiene sostener la denuncia.
"La verdad que estoy muy mal. Sí, muy mal", expresó al comienzo de la entrevista. Luego, cuando la cronista intentó consultarla sobre su estado emocional, respondió: "¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te pasaría?".
Gaetani explicó además lo complejo que resulta denunciar a una persona a la que se amó: "Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza. Que uno está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto. Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona".
También relató cómo vivió su paso por la fiscalía y el peso que implica escuchar nuevamente cada testimonio: "Estuve como cinco horas escuchando a los testigos su relato y estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante. Entonces, volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo. A media cuadra entra mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana".
En ese sentido, pidió revisar el procedimiento judicial y sostuvo: "Lo que yo estoy pidiendo ahora es si es necesario que mañana también esté, ya que van dos testigos más. Porque el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".
Finalmente, al ser consultada sobre si sintió miedo en ese momento, fue contundente: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?".
Y sobre la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, concluyó con visible desconcierto: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".
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