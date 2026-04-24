Luis Cavanagh negó las acusaciones y sus dichos sobre Romina Gaetani generaron fuerte repudio

Embed - HABLÓ LA EX PAREJA DE ROMINA GAETANI: "Ella fue violenta conmigo"

La palabra de Romina Gaetani

Romina Gaetani habló en DDM sobre el proceso que atraviesa y se mostró profundamente afectada por la situación. La actriz describió el desgaste emocional que le genera revivir cada episodio y el impacto que tiene sostener la denuncia.

"La verdad que estoy muy mal. Sí, muy mal", expresó al comienzo de la entrevista. Luego, cuando la cronista intentó consultarla sobre su estado emocional, respondió: "¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te pasaría?".

Gaetani explicó además lo complejo que resulta denunciar a una persona a la que se amó: "Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza. Que uno está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto. Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona".

También relató cómo vivió su paso por la fiscalía y el peso que implica escuchar nuevamente cada testimonio: "Estuve como cinco horas escuchando a los testigos su relato y estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante. Entonces, volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo. A media cuadra entra mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana".

En ese sentido, pidió revisar el procedimiento judicial y sostuvo: "Lo que yo estoy pidiendo ahora es si es necesario que mañana también esté, ya que van dos testigos más. Porque el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".

Finalmente, al ser consultada sobre si sintió miedo en ese momento, fue contundente: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?".

Y sobre la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, concluyó con visible desconcierto: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".