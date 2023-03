MasterChef: quiso homenajear a su bisabuela con un plato de ñoquis y la destrozaron

image.png

Delfina no le puso huevo a su masa y el tridente juicioso no se la dejó pasar. "Es un puré con harina cruda", disparó Martitegui tras probar los ñoquis y con una cara de asco imposible de disimular.

Si bien Gayoso pensaba que su salsa podían salvar sus ñoquis, Betular se encargó de aclarar que no era así: "Todo lo que te puede salir mal de un plato de ñoquis con salsa de tomate está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa no es salsa y el crocante no es crocante. Hay mucho para recalcular".

masterchef noquis horribles.mp4

"La preparación no honra para nada a tu abuela. Tenías más tiempo para hacer la salsa distinta, empezá a pensar como cocinera", le recomendó Donato de Santis.

Pero Martitegui volvió a la carga y lanzó: "Hay tantos errores conceptuales que me parece que lo primero que falló es tu cabeza. Delfi, te voy a dar una oportunidad. Podés retirar el nombre de tu tata de este plato para que puedas honrarla como corresponde otro día".