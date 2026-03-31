"Masters of the Universe": se reveló el tráiler oficial con Nicholas Galitzine y Jared Leto

La nostalgia de los años 80 se prepara para asaltar la pantalla grande con una fuerza renovada. Masters of the Universe (Amos del Universo), la ambiciosa adaptación de acción real basada en la icónica franquicia de juguetes de MGM y Mattel, ha lanzado un nuevo tráiler oficial que marca el inicio de la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del cine de aventuras. Bajo la dirección de Travis Knight, esta producción busca capturar la esencia heroica de He-Man para una audiencia contemporánea, apoyándose en un despliegue visual de alto impacto.