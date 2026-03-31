"Masters of the Universe": se reveló el tráiler oficial con Nicholas Galitzine y Jared Leto
El live action de He-Man con Nicholas Galitzine y Jared Leto como protagonistas ya tiene primer tráiler oficial y fecha de estreno confirmada. Los detalles.
La nostalgia de los años 80 se prepara para asaltar la pantalla grande con una fuerza renovada. Masters of the Universe (Amos del Universo), la ambiciosa adaptación de acción real basada en la icónica franquicia de juguetes de MGM y Mattel, ha lanzado un nuevo tráiler oficial que marca el inicio de la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del cine de aventuras. Bajo la dirección de Travis Knight, esta producción busca capturar la esencia heroica de He-Man para una audiencia contemporánea, apoyándose en un despliegue visual de alto impacto.
La película cuenta con un elenco estelar encabezado por Nicholas Galitzine en el doble rol de el Príncipe Adam y He-Man. Lo acompañan figuras de la talla de Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley. Uno de los puntos que más curiosidad ha despertado es el apartado vocal, con Kristen Wiig prestando su voz al personaje de Roboto, además de las participaciones confirmadas de Jared Leto e Idris Elba.
La narrativa nos sitúa en un momento crítico para el destino del universo. Tras una ausencia de 15 años, la legendaria Espada de Poder guía al Príncipe Adam de regreso a su tierra natal, solo para encontrarse con un panorama desolador. "Tras 15 años separados, la Espada de Poder conduce al Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destrozado por el malvado gobierno de Skeletor (Jared Leto)", reza la sinopsis oficial del film.
Para revertir la decadencia de su mundo y proteger a sus seres queridos, el protagonista deberá forjar alianzas clave. "Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Hombre de Armas (Idris Elba), y abrazar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", detalla la trama. Este viaje de autodescubrimiento y batalla épica ha sido moldeado por un equipo de guionistas de renombre que incluye a Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.
Llegar a este tráiler no ha sido una tarea sencilla para la producción. El proyecto de Masters of the Universe es conocido en la industria por haber atravesado un proceso de desarrollo extremadamente largo y complejo. Las primeras gestiones se remontan al año 2007, cuando el reconocido cineasta John Woo estaba vinculado originalmente para dirigir la cinta. A lo largo de casi dos décadas, el guion pasó por múltiples reescrituras y diversos creativos intentaron dar con el tono adecuado hasta llegar a la versión que finalmente veremos en los cines.
Con la producción ejecutiva de Ynon Kreiz y la producción de Todd Black y Robbie Brenner, entre otros, la película tiene su estreno programado en Estados Unidos para el próximo 5 de junio, bajo la distribución de Sony Pictures International Releasing. Mientras los fanáticos globales ya marcan el calendario, en Argentina la fecha de desembarco en las salas locales aún no ha sido confirmada, manteniendo la expectativa en niveles máximos.
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