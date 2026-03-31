Gran Hermano emocionó a Tamara Paganini con un sentido mensaje tras su regreso

El gesto también tuvo un peso simbólico. Durante mucho tiempo, la relación de la exparticipante con el programa fue ambivalente tras su salida en 2001, por lo que este homenaje puede leerse como una especie de acercamiento o reconciliación con el reality que la llevó a la fama.

En una edición que apuesta fuerte por el regreso de figuras históricas, Gran Hermano Generación Dorada volvió a apelar a la memoria y a la carga emocional para construir una de las escenas más destacadas de la temporada, con Paganini como protagonista absoluta.