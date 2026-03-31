Se paró el rodaje de la serie "Tomb Raider" por una lesión de Sophie Turner: qué le pasó
Sophie Turner fue presentada oficialmente como la nueva Lara Croft de Prime Video, pero durante el rodaje sufrió una intensa lesión. Los detalles.
La ambiciosa producción de Prime Video basada en la franquicia Tomb Raider ha sufrido un revés inesperado que mantiene en vilo a la industria del streaming. Las grabaciones de la serie, que se desarrollaban en el condado de Surrey, al suroeste de Londres, debieron ser suspendidas de manera inmediata tras un incidente físico protagonizado por su estrella principal, Sophie Turner, quien asume el icónico rol de Lara Croft.
De acuerdo con los reportes oficiales de la productora, la actriz británica padece una lesión leve en la espalda. Si bien la calificación de "leve" busca transmitir tranquilidad, la naturaleza de la afección ha resultado ser un impedimento crítico para el desarrollo de las complejas y exigentes secuencias de acción que caracterizan a este personaje. Desde el estudio han enfatizado que la prioridad absoluta es la salud de la intérprete, enmarcando el cese de actividades como una medida de estricta precaución.
A pesar de los comunicados que llaman a la calma, diversos medios de comunicación británicos han comenzado a difundir versiones que sugieren un panorama más complejo. Algunas fuentes señalan que el problema físico de Turner no sería un hecho aislado ocurrido durante el rodaje, sino una complicación de una molestia preexistente que la actriz arrastraba desde antes de iniciar las grabaciones en enero.
Bajo la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge, Turner se había sometido a un régimen de entrenamiento de alta intensidad que incluía sesiones de fuerza, resistencia y preparación para escenas de riesgo. Según informaciones especializadas, la protagonista ya habría manifestado dolores en la zona lumbar durante la etapa de preproducción, apostando a que la supervisión médica y el fortalecimiento físico le permitirían cumplir con el cronograma. Sin embargo, las jornadas de trabajo en el set habrían terminado por agravar su condición.
La parálisis del rodaje supone un desafío logístico y económico de gran magnitud para Amazon MGM Studios. Se estima que la interrupción podría extenderse desde dos semanas hasta más de un mes, un plazo que dependerá estrictamente de la evolución clínica de Turner. El problema radica en que el grueso del material planificado para esta etapa requiere la presencia constante de la actriz en pantalla, lo que deja poco margen para grabar escenas alternativas con el resto del elenco, que incluye a figuras como Sigourney Weaver y Jason Isaacs.
Si bien Prime Video insiste en que el contratiempo es manejable, en los círculos de la prensa británica ha comenzado a circular el rumor de que la producción podría estar analizando planes de contingencia en caso de que la recuperación de la exprotagonista de Game of Thrones se demore más de lo previsto.
Por el momento, la actriz no ha realizado declaraciones públicas sobre su estado de salud, aunque desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra totalmente enfocada en su rehabilitación. Mientras tanto, los seguidores de la saga arqueológica aguardan con expectativa para saber si esta nueva interpretación de Lara Croft podrá retomar su rumbo en el corto plazo.
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