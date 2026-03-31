Se paró el rodaje de la serie "Tomb Raider" por una lesión de Sophie Turner: qué le pasó

Si bien Prime Video insiste en que el contratiempo es manejable, en los círculos de la prensa británica ha comenzado a circular el rumor de que la producción podría estar analizando planes de contingencia en caso de que la recuperación de la exprotagonista de Game of Thrones se demore más de lo previsto.

Por el momento, la actriz no ha realizado declaraciones públicas sobre su estado de salud, aunque desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra totalmente enfocada en su rehabilitación. Mientras tanto, los seguidores de la saga arqueológica aguardan con expectativa para saber si esta nueva interpretación de Lara Croft podrá retomar su rumbo en el corto plazo.