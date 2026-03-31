Luisana Lopilato confesó que le prohíbe a sus hijos ver Rebelde Way: el motivo
La actriz contó que, por ahora, sus chicos no pueden ver la recordada tira juvenil que protagonizó junto a Cris Morena.
Luisana Lopilato sorprendió al contar que no deja que sus hijos vean Rebelde Way, uno de los mayores éxitos de su carrera y un verdadero fenómeno de comienzos de los 2000. Aunque la ficción marcó a toda una generación, la actriz explicó que, en su rol de madre, hoy toma cierta distancia a la hora de elegir qué contenidos consumen sus chicos.
“Son muy chiquitos todavía”, aseguró Lopilato al ser consultada sobre si sus hijos ya tuvieron acceso a la tira. En ese sentido, fue más allá y remarcó que hay escenas y temáticas que prefiere postergar: “Hay cosas que… no da que las vean ahora”.
Lejos de una prohibición tajante, la actriz dejó en claro que se trata de una decisión momentánea, basada en la edad de sus hijos y en su capacidad para comprender determinadas situaciones. “Ya la van a ver cuándo sean más grandes”, afirmó, dejando abierta la puerta a que, en el futuro, puedan conocer uno de los trabajos más importantes de su carrera.
Rebelde Way, creada por Cris Morena, no solo fue un éxito en Argentina, sino que también tuvo repercusión internacional. Sin embargo, más allá de su formato juvenil, la historia abordaba conflictos propios de la adolescencia como relaciones amorosas, tensiones familiares, rebeldía y construcción de identidad, elementos que hoy Lopilato considera que requieren cierta madurez para ser procesados.
Incluso, la actriz hizo una lectura generacional sobre el tema: en la época en que la novela estaba al aire, muchos padres también elegían regular el consumo de este tipo de ficciones. Ahora, desde el otro lado, ella adopta una postura similar. La experiencia personal y el paso del tiempo parecen haber influido en su mirada actual.
De esta manera, Lopilato deja en claro que no se trata de una crítica a Rebelde Way ni al universo de Cris Morena, que fue clave en su carrera artística, sino de una decisión de crianza. Para la actriz, cada contenido tiene su momento, y prefiere esperar a que sus hijos crezcan un poco más para que puedan disfrutar la historia con otra perspectiva y mayor comprensión.
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