Luisana Lopilato confesó que le prohíbe a sus hijos ver Rebelde Way: el motivo

Rebelde Way, creada por Cris Morena, no solo fue un éxito en Argentina, sino que también tuvo repercusión internacional. Sin embargo, más allá de su formato juvenil, la historia abordaba conflictos propios de la adolescencia como relaciones amorosas, tensiones familiares, rebeldía y construcción de identidad, elementos que hoy Lopilato considera que requieren cierta madurez para ser procesados.

Incluso, la actriz hizo una lectura generacional sobre el tema: en la época en que la novela estaba al aire, muchos padres también elegían regular el consumo de este tipo de ficciones. Ahora, desde el otro lado, ella adopta una postura similar. La experiencia personal y el paso del tiempo parecen haber influido en su mirada actual.

De esta manera, Lopilato deja en claro que no se trata de una crítica a Rebelde Way ni al universo de Cris Morena, que fue clave en su carrera artística, sino de una decisión de crianza. Para la actriz, cada contenido tiene su momento, y prefiere esperar a que sus hijos crezcan un poco más para que puedan disfrutar la historia con otra perspectiva y mayor comprensión.