Preocupación: internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa

matias ale

Cabe señalar que el artista se encuentra consciente y estable tras ser hospitalizado. Según informaron fuentes de su entorno, fue trasladado al centro médico acompañado por su esposa, Martina. Si bien sus signos vitales son normales, permanece internado bajo observación para monitorear una posible intoxicación e irritación en las vías respiratorias.

Como era de esperarse, Alé no pudo asistir al programa de Carlos Monti en la TV Pública debido a lo sucedido.

juan etchegoyen matías alé