Preocupación: internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa
La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien también reveló que el mediático habría inhalado monóxido de carbono.
De acuerdo a la reciente información revelada por el periodista Juan Etchegoyen, internaron de urgencia a Matías Alé luego de que sufriera un incendio en su casa.
En este sentido, el comunicador indicó: "Estoy en contacto con él en estos momentos, me contó un poco como fue la situación y se trasladó a la clínica Las Lomas de Nordelta porque no podía respirar. Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente inhaló monóxido de carbono".
Además, detalló: "El incendio se provocó porque no se dio cuenta que la hornalla eléctrica estaba encendida y dejó una caja con mercadería sobre la hornalla y cuando salió de bañarse observó que había fuego en su cocina", agregó en torno al accidente doméstico que produjo el siniestro.
No obstante, llevó tranquilidad: "Matías está bien, pero se trasladó a una clínica de Nordelta y quedó internado, pero está consciente. Se asustó con los dolores que tenía".
"Vamos a seguir de cerca el tema. Las imágenes del interior de su cocina son impactantes. Quedó todo quemado. Matías está siendo acompañado por su flamante esposa Martina en el Hospital. Información en desarrollo, quería abrir el programa con esto porque es urgente", cerró el periodista.
Cabe señalar que el artista se encuentra consciente y estable tras ser hospitalizado. Según informaron fuentes de su entorno, fue trasladado al centro médico acompañado por su esposa, Martina. Si bien sus signos vitales son normales, permanece internado bajo observación para monitorear una posible intoxicación e irritación en las vías respiratorias.
Como era de esperarse, Alé no pudo asistir al programa de Carlos Monti en la TV Pública debido a lo sucedido.
