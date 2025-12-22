Así fue la reacción de los padres de Fernando Báez Sosa ante la nueva relación de Julieta Rossi
En las últimas horas, la joven formalizó su noviazgo con Agustín Monzón, nieto del exboxeador, y las repercusiones no se hicieron esperar.
Julieta Rossi, expareja de Fernando Báez Sosa, volvió a quedar en el centro de la agenda pública tras conocerse que inició una nueva relación sentimental.
Luego del crimen del joven estudiante de Abogacía, ocurrido en 2020, Rossi optó por alejarse de la exposición mediática y enfocarse en actividades personales, entre ellas el baile, disciplina a la que se dedicó de manera constante. Durante ese período también acompañó a la familia Báez Sosa en distintas movilizaciones y reclamos de justicia, aunque no declaró en el juicio ni participó del reciente documental 50 segundos.
En las últimas horas, su nombre volvió a circular a partir de un hecho ocurrido durante el evento Párense de Manos, realizado en la cancha de Huracán.
Allí, Agustín Monzón, nieto del exboxeador Carlos Monzón y participante de la velada, resultó ganador de su enfrentamiento y realizó una declaración pública en la que confirmó su relación con Rossi y le pidió formalmente que sea su pareja.
En ese marco y según informaron en Arriba Argentinos, los padres de Fernando Báez Sosa continúan acompañándola y la alentaron a avanzar en esta nueva etapa de su vida.
Así fue la romántica propuesta de Agustín Monzón para Julieta Rossi
Este sábado, se llevó a cabo la tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur en el que Luquitas Rodríguez reúne a figuras mediáticas y celebridades del streaming arriba de un ring, con una cartelera cargada de combates y shows musicales.
Como es de esperarse, esta clase de eventos siempre deja momentos memorables que no demoran en viralizarse en redes sociales. En esta ocasión, uno de los destacables episodios de Párense de Manos 3 fue protagonizado por Agustín Monzón que, tras caer ante Franco Bonavena, utilizó su discurso para hacer una romántica propuesta a Julieta Rossi, talentosa bailarina que es recordada por haber sido la novia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers.
"Una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor", dijo el joven, tras lo cual exclamó: "Te amo, te amo con todo mi corazón", mientras se fundía en un beso con la joven.
