Así fue la reacción de los padres de Fernando Báez Sosa ante la nueva relación de Julieta Rossi

Así fue la romántica propuesta de Agustín Monzón para Julieta Rossi

Este sábado, se llevó a cabo la tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur en el que Luquitas Rodríguez reúne a figuras mediáticas y celebridades del streaming arriba de un ring, con una cartelera cargada de combates y shows musicales.

Como es de esperarse, esta clase de eventos siempre deja momentos memorables que no demoran en viralizarse en redes sociales. En esta ocasión, uno de los destacables episodios de Párense de Manos 3 fue protagonizado por Agustín Monzón que, tras caer ante Franco Bonavena, utilizó su discurso para hacer una romántica propuesta a Julieta Rossi, talentosa bailarina que es recordada por haber sido la novia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers.

"Una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor", dijo el joven, tras lo cual exclamó: "Te amo, te amo con todo mi corazón", mientras se fundía en un beso con la joven.

