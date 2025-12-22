Según National Geographic, África está en proceso de partirse y quedar dividida por un nuevo océano

Justamente lo de "activa" significa que las subplacas están en movimiento, y "la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia", según explicó Lucía Pérez Díaz, geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del Royal Holloway School, que depende de la universidad de Londres, en el Reino Unido.

Pero, ¿cuándo se producirá finalmente la gran división? Como suele pasar con los movimientos de la Tierra, si no se trata de un evento repentino de impacto inmediato entonces está calculado en otros tiempos, los de la geología.

grieta africa

Sí existe el antecedente de 2005, cuando se produjo una grieta de 60 kilómetros en el oeste de Etiopía y la superficie terrestre se desplazó dos metros en apenas unos minutos. Por lo general ese proceso lleva siglos de minúsculos avances.

Pérez Díaz apuntó que una vez que suceda la división empezará a formarse un nuevo océano, y que "en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta".

Se supone que el agua entraría por el norte, por la grieta a la altura de Etiopía. Sarah Stamps, profesora del Departamento de Geociencias de Virginia Tech, en Estados Unidos, señaló al respecto que “el ritmo de extensión es más rápido en el norte, por lo que veremos formarse nuevos océanos allí primero”.