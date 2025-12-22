Según National Geographic, África está en proceso de partirse y quedar dividida por un nuevo océano
El continente sufrió una fractura hace 30 millones de años y desde entonces la grieta recorre el territorio de norte a sur a razón de 2,5 o 5 centímetros.
África está en movimiento, y en varios sentidos: de acuerdo con un informe publicado en el último número de la revista National Geographic, el continente estaría en proceso de dividirse en dos subplacas, la nubia y la somalí, todo gracias a una fractura de hace 30 millones de años.
La rajadura original fue localizada en la región de Afar, en el norte de Etiopía, y se está extendiendo entre 2,5 y 5 centímetros al año con dirección al sur, según calcularon los geólogos, hasta llegar a Zimbabwe. El resultado final, dentro de varios millones de años, sería un continente dividido por una nueva masa oceánica.
Técnicamente no hay nada que se pueda hacer para evitar la división, porque se trata del resultado del movimiento de la Tierra por debajo de la superficie, en la litósfera, a la profundidad en la que la roca está semifundida.
La grieta en el este del continente se extendería más de 5.000 kilómetros antes de provocar la división total, un fenómeno conectado al sistema Rift de África Oriental, que surca los territorios de Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.
En un estudio de 2023 que fue publicado en el Journal of Geophysical Research y citado esta semana por el sitio Perfil consta que África está justo en una zona tectónica activa, que se conoce como el famoso Gran Valle del Rift, que incluye tanto tierra firme como el fondo del océano.
Justamente lo de "activa" significa que las subplacas están en movimiento, y "la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia", según explicó Lucía Pérez Díaz, geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del Royal Holloway School, que depende de la universidad de Londres, en el Reino Unido.
Pero, ¿cuándo se producirá finalmente la gran división? Como suele pasar con los movimientos de la Tierra, si no se trata de un evento repentino de impacto inmediato entonces está calculado en otros tiempos, los de la geología.
Sí existe el antecedente de 2005, cuando se produjo una grieta de 60 kilómetros en el oeste de Etiopía y la superficie terrestre se desplazó dos metros en apenas unos minutos. Por lo general ese proceso lleva siglos de minúsculos avances.
Pérez Díaz apuntó que una vez que suceda la división empezará a formarse un nuevo océano, y que "en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta".
Se supone que el agua entraría por el norte, por la grieta a la altura de Etiopía. Sarah Stamps, profesora del Departamento de Geociencias de Virginia Tech, en Estados Unidos, señaló al respecto que “el ritmo de extensión es más rápido en el norte, por lo que veremos formarse nuevos océanos allí primero”.
