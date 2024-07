Muy enamorados: Matías Alé confirmó la fecha de casamiento con su novia Martina

casamiento matias ale

"Las cosas se dan como se tienen que dar. Si te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces, que nos hemos mirado durante 15 segundos en silencio y nos conectamos con el alma. Por eso dije que si, nos merecemos esto", dijo el actor.

Martina fue la encargada de revelar la fecha del casamiento: "Va a ser el 25 de octubre de 2025″, respondió la joven de tiene 22 años. "Nos gusta el número y nos gusta el 10″, agregó Alé.

matias ale novia

El actor dijo que piensa hacer varias fiestas porque su idea de federalizar su boda. "Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro", había comentado en una charla en Intrusos el actor días atrás.

Y Alé explicó: "Es que esto me lo gané por la conducción que hice en Córdoba, entonces me voy a casar en Córdoba; Martu es de Mar del Plata, nos vamos a casar ahí; yo soy de Buenos Aires y lo voy a hacer en la Bombonera... Y en Mendoza también. Además, no me entran todos mis amigos. Hace 25 años que estoy en el medio".