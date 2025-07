Mau y Ricky descargan toda su energía con “voltaje” junto a Boza

Profunda y sensual, “voltaje” explora la tensión emocional entre dos personas que, aunque distantes en palabras, siguen conectadas por una energía física innegable. Es una canción sobre lo no dicho, lo sentido, lo inevitable.

“Es esa electricidad entre dos personas que no logran soltarse”, explican Mau y Ricky. “Queríamos que la canción tuviera poesía, tensión y ese momento en el que sabes que algo va a explotar… Boza trajo justo el toque que faltaba”.

El aporte de Boza, con su estilo suave y seductor, potencia el dramatismo de la canción y le da una dimensión emocional más profunda.

“voltaje” llega justo después del éxito global “samaná”, una colaboración con Danny Ocean y Yorghaki que se convirtió en himno del verano (y por qué no, del invierno) en múltiples territorios. Su fusión caribeña y vibra costera capturó la atención de oyentes en América Latina, España y Estados Unidos e incluso llegó a colarse entre los éxitos de las radios en Francia.

Además, Mau y Ricky cerraron recientemente su primera gira por Estados Unidos de la mano de Live Nation, con entradas agotadas en varias ciudades. También se presentaron con fuerza en la televisión nacional estadounidense, actuando en programas como Live with Kelly and Mark y The Kelly Clarkson Show, consolidando su posicionamiento en el mercado anglo.

Con más de 2 mil millones de streams, 13 certificaciones Diamante y 5 nominaciones al Latin GRAMMY, Mau y Ricky siguen siendo una fuerza transformadora dentro del panorama latino.

Su álbum anterior, “Hotel Caracas”, fue aclamado por su narrativa visual y emocional. Ahora, con “LA LLAVE”, se abren nuevas puertas, musicales y emocionales, para una audiencia que ha crecido con ellos.

El EP LA LLAVE saldrá oficialmente el próximo 28 de agosto, y “voltaje” es la última pieza del rompecabezas antes de la gran revelación. Todo comienza con la salida de este single, cuando se activa el countdown mundial.