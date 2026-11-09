La reacción de Nicolás Cabré con Rufina en medio de la polémica que involucra a Mauro Icardi

Otro aspecto de la vida familiar que se fue consolidando con el tiempo es el vínculo entre Rufina y Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré. La bailarina logró construir una relación cercana y afectuosa con la pequeña, algo que la propia China Suárez valoró públicamente en más de una ocasión.

Así, mientras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando capítulos y mantiene la atención sobre el entorno de la actriz, Cabré eligió expresarse desde otro lugar: una imagen familiar junto a Rufina, sin hacer referencias directas a la polémica.