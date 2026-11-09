Wanda Nara debió presentarse nuevamente en la comisaría tras el escándalo con Mauro Icardi: el motivo

El domingo, además, se realizó un allanamiento en la vivienda de Icardi, donde los efectivos secuestraron una computadora, un teléfono celular y una mochila perteneciente a la niña. La medida fue cuestionada por los abogados del futbolista, quienes consideraron que el procedimiento había sido innecesario, aunque manifestaron estar interesados en que los dispositivos sean sometidos a peritajes.

En paralelo, la Justicia le concedió a Icardi la eximición de prisión, aunque continúa vigente la restricción que le impide acercarse o mantener contacto con su hija mayor durante 45 días.

Con su nueva presentación en la comisaría de Benavídez, Wanda cumplió con la entrega de las claves necesarias para que los investigadores puedan acceder al contenido de los dispositivos. Mientras tanto, la causa sigue su curso y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.