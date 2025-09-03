Mauro Icardi encendió las redes con una foto de la China Suárez y un mensaje provocador

image

La nueva vida de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul

En paralelo, Icardi muestra su nueva vida en Estambul con un estilo marcado por el lujo y la comodidad. En sus historias también compartió imágenes de la imponente mansión que ocupa junto a la actriz, rodeada de árboles y con una piscina iluminada al anochecer, bajo el mensaje: “Home Sweet Home” (“hogar, dulce hogar”).

La propiedad había sido parcialmente conocida a través de publicaciones de la China, que mostró fragmentos del interior, como la galería, el vestidor y la habitación principal, pero ahora los seguidores pudieron ver por primera vez detalles del entorno y del exterior de la residencia.

Con estos movimientos, Icardi no solo exhibe su relación y su nueva vida lejos de la atención mediática directa, sino que también mantiene vivo el interés de sus seguidores y medios por cada paso que da la pareja.

En un escenario donde la polémica y la ostentación se entrelazan, ambos siguen siendo uno de los focos más comentados del espectáculo y el deporte argentino, generando un efecto que parece no tener fin en la era de las redes sociales.