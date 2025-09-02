La China Suárez y Mauro Icardi abrieron las puertas de su mansión en Estambul: las fotos

La publicación tuvo un fuerte eco en sus seguidores, ya que se trata de la primera vez que la pareja muestra con tanta claridad el lugar donde residen. En las fotografías se aprecia una mansión amplia, con techo oscuro, paredes blancas y ventanales de grandes dimensiones. El fondo completa la escena con un parque cuidado al detalle, césped verde y pinos que rodean una pileta iluminada.