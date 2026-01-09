Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez, pero con un detalle: aparece Wanda Nara

Pese al romanticismo expresado por Icardi, hubo un detallo que no pasó desapercibido y que se volvió tema de debate en las redes sociales: casi como lo que fue la relación, Wanda Nara quedó en medio de esta declaración de amor.

Es que en una de las tantas imágenes que publicó el delantero, aparece junto a Suárez y puede verse el tatuaje de Wanda que por entonces lucía el futbolista en su brazo.

image

Si bien una vez que avanzó el divorcio y la relación con la China el delantero se tapó esa imagen de su ex, llamó la atención que no editara la foto o que eligiera otra para no dar tema de conversación.