Nada que ver a Mauro: así vive la familia Icardi en Rosario
Recientemente Juan Etchegoyen dio a conocer imágenes de la familia del futbolista en una casa destrozada sin luz ni gas. Los detalles.
Las fiestas de fin de año suelen ser momentos de reunión y celebración, pero para la familia de Mauro Icardi, el escenario fue radicalmente distinto. Mientras el futbolista disfrutaba de su estadía en Argentina para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, quedó en evidencia la profunda grieta que lo separa de su círculo íntimo en Rosario. La interna familiar sumó un nuevo capítulo de polémica cuando se filtraron detalles sobre la precariedad en la que viven sus parientes de sangre.
El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de poner luz sobre esta situación, exponiendo imágenes de la propiedad donde reside la familia del deportista en la ciudad santafesina. Las fotos revelan una vivienda con evidentes problemas edilicios y terminaciones inconclusas, algo que contrasta de manera brutal con la fortuna que el delantero ha cosechado en el fútbol europeo. “Quiero contarles algunos datos de lo que fueron las fiestas de Navidad y Año Nuevo de la familia Icardi en Rosario. La verdad es que las imágenes que van a ver son de una familia unida y humilde, todo lo contrario a Mauro que es millonario, estuvo en el país y a su familia de sangre ni la vio”, sentenció el comunicador.
Una realidad marcada por el desamparo económico
La información brindada en el ciclo de espectáculos no se limitó únicamente a lo estético o estructural de la casa. Según testimonios recogidos en el vecindario, la situación financiera de los allegados del jugador es crítica, al punto de haber sufrido la interrupción de suministros básicos. Etchegoyen relató que un vecino le confirmó que les cortaron la luz y el gas recientemente.
El conductor fue lapidario al analizar la falta de apoyo por parte del futbolista: “Parece mentira que la familia de un millonario viva en estas condiciones que poco tienen que ver con la vida que podría tener una familia de un millonario. Y digo esto porque a mí me dicen que Mauro no los ayuda económicamente”. La comparación con el presente de Icardi fue inevitable, señalando que mientras sus parientes atraviesan estas penurias, él se refugia en el confort junto a su actual pareja: “Compará esto que estás viendo con la casa de los sueños donde Icardi permanece con su novia la China Suárez”.
La extraña cercanía con Wanda Nara y el silencio del jugador
Uno de los puntos que más llamó la atención de los panelistas es el vínculo que los familiares de Mauro mantienen con su exesposa, en contraposición con el nulo contacto que tienen con él. Para muchos, resulta paradójico que el entorno del jugador tenga mejor relación con Wanda Nara que con el propio futbolista. “Y lo otro que también es extraño y que por lo menos yo no lo entiendo es que ellos vean más a Wanda que a su propio familiar. Es verdaderamente una locura que eso pase y que él esté tan alejado a ellos”, concluyó el periodista.
Por el momento, Icardi no ha salido a dar explicaciones sobre este distanciamiento ni sobre la situación habitacional de sus padres y hermanos, manteniendo una postura de hermetismo que alimenta aún más las especulaciones sobre una ruptura definitiva con sus raíces.
