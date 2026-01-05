Nada que ver a Mauro: así vive la familia Icardi en Rosario

El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de poner luz sobre esta situación, exponiendo imágenes de la propiedad donde reside la familia del deportista en la ciudad santafesina. Las fotos revelan una vivienda con evidentes problemas edilicios y terminaciones inconclusas, algo que contrasta de manera brutal con la fortuna que el delantero ha cosechado en el fútbol europeo. “Quiero contarles algunos datos de lo que fueron las fiestas de Navidad y Año Nuevo de la familia Icardi en Rosario. La verdad es que las imágenes que van a ver son de una familia unida y humilde, todo lo contrario a Mauro que es millonario, estuvo en el país y a su familia de sangre ni la vio”, sentenció el comunicador.