Bomba: aseguran que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

En un nuevo capítulo de una novela que parece no tener fin, Yanina Latorre lanzó una noticia en sus redes sociales, sorprendiendo a todos: la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi. Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas de la novedad, la panelista de LAM sostuvo: "Me acaban de confirmar el embarazo".