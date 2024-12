Mauro Icardi sacó a la luz videos de Wanda Nara engañándolo con otro futbolista

“Si vamos a sacar a relucir cosas, me parece que tenés poco que decir de mí como padre, marido, yerno o lo que sea. ¿Quién te dijo que la enfermedad no la contrajo cuando se encontraba en mi casa de Milano con un ex compañero mío (supuestamente Keita Balde)? Tengo los videos”, comenzó Icardi en su descargo hacia su exsuegra.

CHAT-MAURO-ICARDI-1.jpg

“Quizás la enfermedad también le vino por mantener una doble vida durante tres años con el que hoy es su novio. O tal vez con todos los que sé... Y chateaba por WhatsApp, Instagram y videollamada. ¿Quién te dice que todo eso de guardar secretos no le causó tanto estrés que desencadenó en la enfermedad que mencionó Fundalep?”, continuó sin filtro.

El mensaje, que fue difundido en LAM, dejó más de qué hablar: “El culpable soy yo por haber perdonado, soportado muchas cosas, luchado por una familia, en la que había tres niños que crié desde bebés, por haber aguantado tantas cosas con tal de que estemos bien y bancándome todo yo”, agregó.

CHAT-MAURO-ICARDI-2.jpg

Cabe recordar que hace un tiempo se filtró un audio que Keita Baldé le envió a Wanda Nara. “Yo he vivido este tiempo sin saber cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, y sin poder saber de ti. Me preocupa cómo podrías estar y cómo van las cosas”, se oía en el mensaje.

“Si veo que la gente habla mal de ti o inventan cosas, me molesta mucho. Porque no me gusta y no es cierto. No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a la persona increíble que eres y el buen corazón que tienes. Eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble”, concluía.