Mauro Icardi se volvió a reunir con sus hijas: qué dijo Elba Marcovecchio después del reencuentro
Aunque la China Suárez no fue a buscar a las hijas del jugador al colegio, la abogada afirmó que igualmente podría formar parte del proceso de revinculación.
Este martes fue una jornada cargada de emoción para Mauro Icardi, quien volvió a ver a sus hijas después de cinco meses. Si bien la China Suárez no estuvo presente en el esperado reencuentro, trascendió que la actriz podría llegar a convivir con las pequeñas en un futuro cercano.
Sobre este momento tan esperado, Elba Marcovecchio, abogada del jugador del Galatasaray, contó: “El encuentro fue hermoso. Fue un momento maravilloso”.
En el programa DDM (América), el periodista Guido Záffora aportó más detalles del contexto: “Además, Icardi cumplió lo que de alguna manera pidió el entorno, de que no vaya la China Suárez, para no aumentar la provocación. Icardi cumplió con todo al pie de la letra. Por eso también esto fue exitoso”.
Al referirse al rol de la actriz en este proceso, Marcovecchio explicó: “Todo fue impecable. (…) Del lado de lo que es Eugenia, esto también está evaluado. No me corresponde a mí estarlo hablando porque somos abogadas de Mauro, pero la incidencia que ella tiene es positiva y eso también se ha demostrado en los informes”.
Para cerrar, la letrada hizo hincapié en la dinámica familiar que rodea al jugador: “De todas maneras, este es un encuentro del papá con sus hijas en su casa, que tiene su nueva pareja, que es una familia ensamblada. Y hay que respetar mucho lo que es el ensamble de familias”.
Y al ser consultada por la posibilidad de que las niñas permanezcan en la casa de los sueños de Wanda Nara y compartan momentos con los hijos de la actriz, sostuvo con firmeza: “No puedo dar detalles”.
