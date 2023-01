Mauro Icardi eliminó los posteos sobre la supuesta infidelidad de Wanda Nara: los motivos

Él mismo confirmó esta comunicación en sus historias de Instagram, respondiéndole a Jordi Martin: “Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”.

icardi

"También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica", agregó en otra historia que puso en su Instagram.

Aseguró que "no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”,

“También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”, cerró Mauro.

Después compartió en otra historia el mensaje que le mandó a Simona Guatieri.

icardi

Icardi eliminó todos los mensajes

El futbolista decidió borrar todas sus respuestas e historias y aclaró: "Buen día. Solo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachiss. Porque seguramente ahora inventan que también me arrepentí. Que tengan un hermoso día".

icardi

Qué dijeron Keita Baldé y Simona Guatieri sobre Wanda e Icardi

“Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto”, indicó Simona.

Keita agregó: “Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”.

“Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café. Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado”, finalizó Simona Guatieri de forma contundente.