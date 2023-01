La desagradable respuesta de Mauro Icardi sobre el chat filtrado con la joven cordobesa

Allí Rocío admitió que ella subió las capturas del ida y vuelta con Icardi porque se quedó helada: "Yo soy una chica común y no logro entender cómo llegué a él". Al mismo tiempo reconoció "No lo conozco personalmente", pero aseguró "Y... es Mauro Icardi. A quién no le gusta...".

"Divorciado no creo que esté, por eso fue una de las razones por las que no seguí [hablando] más... Pero después de enterarme que Wanda anda con otra persona me hizo dudar por qué justo hoy me habló" explicó Rocío, y reveló que Mauro la invitó a Turquía para conocerlo: "Después de lo que yo subí, él me siguió hablando y lo único que me puso es que si yo quería y a mí me interesaba me podía pagar los pasajes". "Después de eso no hablamos más" reconoció.

Ante esta situación, Mauro Icardi rompió el silencio y habló del nuevo escándalo que afronta en su vida personal.

"¡Lo aclaro para que quedan dudas! ¿Con esta también me caso en rito espiritual? Avisen cualquier cosa...(emojis de risas) TODO FALSO!!! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace 'famoso' (emoji de una mano haciendo montoncito)", posteó enojado Mauro.