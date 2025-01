Mauro Szeta renunció a Telefe: a qué canal se va y en qué programa estará

Asimismo, también aclaró que la salida del experto en policiales no sorprendió a sus compañeros del canal de las tres pelotas, como Germán Paoloski y Verónica Lozano, ya que el colega ya les había comunicado su decisión con anticipación.

mauro szeta de brito.mp4

Por qué Mauro Szeta se va de Telefe: dónde estará a partir de ahora

Los motivos de la renuncia fueron aclarados por De Brito, quien explicó que Szeta recibió una oferta económica más atractiva de parte de canal 2, que el 11 no pudo igualar. “Le hicieron una oferta mejor. Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte”, explicó.

En cuanto a su futuro, será parte del programa de Lapegüe, que llevará por nombre “Social Lape” y se emitirá de 10:00 a 13:00. El equipo estará conformado por figuras como Marina Calabró, Mai Pistiner, el Bicho Gómez, Mica Lapegüe y Leo Paradizo, entre otros. Adelantó que es posible que se sumen más personas al programa.