Se cumple un año de la muerte de Mauro Viale

A un año de su partida, Jonatan Viale, su hijo, lo recordó con un emotivo mensaje en redes sociales. "Un año sin vos. No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más. Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas. El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito", manifestó.

https://twitter.com/JonatanViale/status/1513335544008228866 Un año sin vos.



No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más.



Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas.



El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito. pic.twitter.com/2RHml7X5Ql — Jonatan Viale (@JonatanViale) April 11, 2022

Por otro lado, Leonor Schwadron, la viuda de Viale, y toda su familia realizaron este domingo un homenaje al periodista en el Cementerio Israelita de La Tablada, tal como lo indica la religión judía, para cerrar el período de duelo de la muerte de una persona.