Max Carra lanzó su Sesion #7 de Viajemos en el Tiempo junto a Mau y Ricky
El artista revelación se unió al dúo internacional para reversionar uno de sus éxitos de 2019, "La Boca".
El artista revelación argentino Max Carra continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de la Sesión #7 de Viajemos en el Tiempo, su proyecto de versiones en clave cumbia que ya se convirtió en sello propio.
En esta oportunidad, Max se une al dúo internacional Mau y Ricky para reversionar uno de sus éxitos de 2019, “La Boca” (Sony Music, 2019), transformándolo en una cumbia moderna, fresca y altamente bailable. Es la primera vez que los tres artistas coinciden en una colaboración, dando como resultado un cruce natural entre pop latino y ritmo tropical.
“Es una experiencia increíble compartir este camino con dos verdaderos gigantes. Me llena de orgullo que hayan confiado desde el inicio en mi proyecto, El Viajemos en el Tiempo. Sé que, trabajando juntos, lo vamos a llevar al mundo. Y en lo personal, son personas excepcionales. Agradecido siempre.” confiesa Max Carra.
El lanzamiento llega luego de que Mau y Ricky comenzaran el año con dos espectaculares shows en Argentina, en Buenos Aires como parte del Billboard Summer Festival y en Córdoba en el Festival de la Avicultura, reforzando su vínculo con el país. Durante esa visita, también fueron invitados a Un Poco de Ruido, uno de los podcasts con mayor audiencia del momento, donde su participación se volvió viral en YouTube. Además, los hermanos sorprendieron al público con una aparición especial en el aclamado programa MasterChef en su edición argentina.
La canción se acompañada por un videoclip fresco y espontáneo, grabado en las calles de Miami, donde Max, Mau y Ricky recorren la ciudad a bordo de un divertido camión, transmitiendo cercanía, humor y complicidad, en sintonía con el espíritu del proyecto.
Con esta nueva sesión, Max Carra reafirma la identidad de Viajemos en el Tiempo: rescatar hits contemporáneos y darles una nueva vida en formato cumbia, sumando colaboraciones que atraviesan fronteras y estilos. El resultado es una propuesta sonora actual, pensada para conectar generaciones y convertir cada canción en una invitación directa a bailar.
