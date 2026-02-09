Max Carra lanzó su Sesion #7 de Viajemos en el Tiempo junto a Mau y Ricky

Embed - Max Carra & Mau y Ricky l VIAJEMOS EN EL TIEMPO #7 - La Boca

El lanzamiento llega luego de que Mau y Ricky comenzaran el año con dos espectaculares shows en Argentina, en Buenos Aires como parte del Billboard Summer Festival y en Córdoba en el Festival de la Avicultura, reforzando su vínculo con el país. Durante esa visita, también fueron invitados a Un Poco de Ruido, uno de los podcasts con mayor audiencia del momento, donde su participación se volvió viral en YouTube. Además, los hermanos sorprendieron al público con una aparición especial en el aclamado programa MasterChef en su edición argentina.