Max confirmó el inicio de producción de la temporada 3 de "House of the Dragon": cuándo se estrena

Los nuevos ocho episodios de "House of the Dragon" comenzaron a filmarse en Reino Unido no solamente con el cast original, sino también con la incorporación de tres nuevos actores. Ellos son: Tommy Flanagan como Ser Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly. Previamente para la tercera temporada se había anunciado a James Norton como Ormund Hightower.