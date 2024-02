MAX fue presentado en Latinoamérica: todo lo que tenés que saber de la plataforma

Todos los detalles de MAX:

La plataforma comenzará a funcionar a partir del próximo 27 de febrero con una oferta de contenidos completamente variada. Será el destino de entretenimiento para el público de la región, ofreciendo más de 37,000 horas de contenido en todos los géneros y formatos de la extensa familia de marcas de Warner Bros. Discovery, franquicias favoritas por los fans, aclamados títulos internacionales y producciones originales exclusivas desarrolladas en América Latina.

El contenido global de Max:

La nueva experiencia de contenidos de MAX incluye Game of Thrones, Los Sopranos, True Detective y nuevas creaciones como: El Régimen, El Simpatizante, The Franchise. Además, como parte del contenido global también se podrán ver las nuevas temporadas de The Last of Us, Euphoria, My Brilliant Friend, The White Lotus y House of the Dragons.

el simpatizante El Simpatizante. Foto: (Max)

Los fanáticos de franquicias:

Max abrirá un universo para los fans de franquicias y personajes mundialmente reconocidos con series como los próximos Max Originals El Pingüino, expandiendo el épico universo de DC, y Welcome to Derry, serie precuela de IT, inspirada en las novelas de Stephen King. Otros títulos nuevos recientemente anunciados para Max incluyen una serie Max Original de Harry Potter, que será una adaptación de la amada serie de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva del proyecto; una serie de comedia original de Max derivada de The big bang Theory; y una serie que expandirá el universo de El Conjuro.

el regimen El Régimen. Foto: (Max)

Del cine a Max:

Llegan una amplia variedad de películas al catálogo de MAX luego de su paso por las salas cinematográficas. Entre los nuevos títulos de febrero se encuentran Aquaman y el Reino perdido, El Justiciero: capítulo final y Asteroid City.

Contenido Latinoaméricano:

Max brindó los primeros adelantos de imágenes de sus próximos emocionantes contenidos originales latinoamericanos: desde México, la producción original de HBO Sierra madre: prohibido pasar y la nueva serie documental Max Original Masacre de los Mormones y desde Brasil, la serie Max Original Al otro lado del Puente y la serie de animación Astronauta, basada en los cómics de Turma Da Mônica. Max también presentó las primeras imágenes de la nueva serie Max Original de Argentina, Margarita, un spin off de la serie Floricienta de Cris Morena; así como el tráiler del documental argentino Menem Junior: La muerte del hijo del presidente y del largometraje colombiano, Del otro lado del Jardín, basado en la novela autobiográfica del poeta colombiano Carlos Framb, entre otros.

margarita Margarita. Foto: (Max)

Programación en vivo:

Aunque, por si esto fuera poco, durante la temporada de premios, HBO Max se presentó como la transmisora oficial de cada galardón y con Max seguirá sucediendo. De hecho, la primera de muchas transmisiones oficiales será la de la entrega de los Premios Oscar el próximo 10 de marzo.

Para los amantes del deporte, toda esta pasión se vivirá en Max con un espacio dedicado a la UEFA Champions League (solo disponible en México y en Brasil), incluyendo transmisión en vivo del campeonato, partidos para ver on demand y programación especial con comentaristas expertos. Y también estarán en Max las peleas de la Lucha Libre AAA Mexicana (solo disponible en Colombia, Argentina y México).

Cómo suscribirse a MAX:

Los usuarios podrán optar por diversas alternativas de suscripción y facturación a Max. La plataforma estará disponible directo al consumidor a través de max.com, en tiendas de aplicaciones, o a través de terceros que comercializan suscripciones a Max - incluyendo proveedores de TV por cable o satelital, suscripciones digitales o proveedores de internet o telefonía móvil. Además, Max estará incluido sin cargo adicional con la suscripción al paquete premium de canales HBO con múltiples operadores de TV de Paga de la región.

Max contará con 3 planes, para que cada usuario pueda elegir la alternativa que más se ajuste a sus preferencias. Cada uno de ellos tendrá la opción de suscripción mensual o anual. Los planes variarán dependiendo el proveedor de tu suscripción. Más detalles en el video de abajo: