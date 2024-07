Todos los estrenos de Max en agosto de 2024

Estreno: 5 de agosto

Sinopsis: Este año, Bake Off Brasil: El Gran Pastelero celebra 10 temporadas. Para conmemorar esta edición icónica, el programa presenta a Fabiana Karla como la nueva presentadora del reality. Además de la llegada de Fabiana, la décima edición reserva dos novedades más en el panel de jueces con Carole Crema y el chef de cocina Andre Mifano. Y no se detiene ahí: sin perder la dulzura que se ha convertido en su marca registrada, otra novedad de esta edición será la elaboración de recetas saladas, que prometen estimular los paladares y los desafíos de las pruebas.

Tráiler oficial:

HBO Original | Serie Documental

Estreno: 13 de agosto

Sinopsis: "Bob Burnquist: La Leyenda del Skate" es un recorrido por la extraordinaria trayectoria del skater Bob Burnquist, celebrando más de 30 años de contribuciones revolucionarias al mundo del skate, destacando no solo los triunfos icónicos y la resiliencia de Bob, sino también su papel inspirador en el escenario global. Mientras redefine continuamente lo que es posible sobre cuatro ruedas, Bob demuestra que su verdadera grandeza trasciende las hazañas espectaculares y las victorias. La capacidad de levantarse después de cada caída es lo que define su legado. Figuras icónicas como Tony Hawk, Ben Harper y Danny Way, además de amigos y familiares cercanos, enriquecen la serie con testimonios que dibujan un retrato completo de este ícono singular.

HBO Original | Serie

Estreno: 25 de agosto

Sinopsis: En 2004, 20 años después de los eventos de la película, la liberación de un joven traficante de drogas de la prisión pone a Cidade de Deus en disputa una vez más. En medio de una guerra entre traficantes de drogas, milicias y empresarios, la comunidad acorralada se une para enfrentar al opresor en un intento de romper este ciclo.

Tráiler oficial:

Max Original | Serie Biográfica

Estreno: 15 de agosto

Sinopsis: Sevilla, 1999. Desde el momento en que la bella argentina Máxima aparece al lado del Príncipe Heredero holandés, se encuentra en el centro de atención. Pero cuando Guillermo Alexander le pide que se case con él, el pasado la alcanza. Surgen acaloradas discusiones sobre la carrera política de su padre en la dictadura militar argentina, algo que ella nunca enfrentó en sus propios círculos. ¿Qué permite a Máxima prosperar finalmente en una antigua corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia?

Tráiler oficial:

Discovery | Reality

Estreno: 26 de agosto

Sinopsis: Dos expertos en supervivencia con técnicas complementarias, unen sus conocimientos y habilidades para salir con vida de los lugares más inhóspitos y exigentes de Colombia. Sin comida y con pocas herramientas, se enfrentarán a situaciones completamente adversas y demostrarán cómo superar los peligros de la naturaleza y regresar a la civilización, antes de que sea demasiado tarde.

Tráiler oficial:

Warner Bros. Pictures | Película

Estreno: agosto

Sinopsis: Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth protagonizan "Furiosa: Una saga de Mad Max", del genio ganador del Oscar George Miller, el esperado regreso al icónico mundo distópico que creó hace más de 40 años con las emblemáticas películas de "Mad Max". Miller ahora da un nuevo giro con una aventura de acción completamente original e independiente que revelará los orígenes del poderoso personaje del exitoso mundial ganador de múltiples premios Oscar, "Mad Max: Fury Road". Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de las Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda Motociclista liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Barriendo a través del Yermo, se encuentran con la Ciudadela presidida por El Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar su camino a casa.

Tráiler oficial:

Estreno: 9 de agosto

Sinopsis: En “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” la familia Spengler regresa al lugar donde todo comenzó: el emblemático cuartel de bomberos de la ciudad de Nueva York, para unirse con los Ghostbusters originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto libera un ejército de fantasmas que arroja un escalofrío mortal sobre la ciudad, los Ghostbusters nuevos y antiguos deben unirse para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda Era de Hielo.

Tráiler oficial:

Warner Bros. Pictures | Película

Estreno: 30 de agosto

Sinopsis: Del productor M. Night Shyamalan llega ”Observados", escrito para la pantalla y dirigido por Ishana Night Shyamalan, basado en la novela de A.M. Shine. La película sigue a Mina, una artista de 28 años, que queda varada en un extenso y virgen bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, toma el lugar de tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche.

Tráiler oficial:

HBO Original | Serie Documental

Estreno: 3 de agosto

Sinopsis: “Elizabeth Taylor: Las Cintas perdidas” permite que la propia voz de Elizabeth Taylor narre su historia, acompañada de fotos personales, películas caseras y clips de sus roles icónicos que reflejan sus desafíos y triunfos en la vida real, desafiando al público a reconsiderar el legado de Taylor. A través de entrevistas recién descubiertas con Taylor y un acceso sin precedentes al archivo personal de la estrella de cine, el documental revela la compleja vida interior y la vulnerabilidad de la leyenda de Hollywood y de una vida vivida en un escenario global.

Tráiler oficial:

Embed - Elizabeth Taylor: The Lost Tapes | Official Trailer | HBO

(temporada 3)

HBO Original | Serie

Estreno: 11 de agosto

Sinopsis: “Industry (temporada 3)” ofrece una visión interna de la caja negra de las altas finanzas siguiendo a un grupo de jóvenes banqueros mientras forjan sus identidades en el ambiente de presión y el frenesí de sexo y drogas de la oficina londinense de Pierpoint & Co, un banco internacional. En la temporada tres, mientras Pierpoint mira hacia el futuro y apuesta fuerte por la inversión ética, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung) se encuentran en el centro de atención en la opulenta oferta pública inicial (IPO) de Lumi, una empresa de energía verde tecnológica dirigida por Sir Henry Muck (Kit Harington), en una historia que llega hasta lo más alto de las finanzas, los medios de comunicación y el gobierno. Desde que dejó Pierpoint, Harper (Myha’la) está ansiosa por volver a la emocionante adrenalina de las finanzas y encuentra un socio improbable en Petra Koenig (Sarah Goldberg), gestora de cartera de FutureDawn.

Tráiler oficial:

HBO Original | Serie documental

Estreno: 18 de agosto

Sinopsis: Tonia Haddix, una ex enfermera convertida en agente comercial de animales exóticos, quien se autodenomina la "Dolly Parton de los chimpancés" y pasa sus días cuidando animales en cautiverio. Sin embargo, su amor ilimitado por un chimpancé en particular se convierte en un juego de gato y ratón con las autoridades y un grupo de derechos de los animales. A través de las experiencias de Tonia y otras "madres de chimpancés", CHIMP CRAZY revela los vínculos singulares que se forman entre los propietarios y sus inteligentes y grandes mascotas simias. La serie expone los riesgos que los humanos asumen al intentar criar estos animales como miembros de su familia, así como los riesgos para el bienestar de los propios animales.

Tráiler oficial:

Cartoon Network | Contenido Infantil

Estreno: 14 de agosto

Sinopsis: Scooby-Doo y la pandilla de Misterio S.A. se dirigen a Hawái para un gran concurso de surf que se ve interrumpido por los temblores de un volcán cercano y la desaparición de uno de los surfistas. Scooby-Doo y compañía recorren la jungla, bucean con esnórquel, hacen parapente y surfean mientras enfrentan la misteriosa aparición del "Wiki Tiki" e intentan resolver el misterio antes de que el volcán haga erupción.

Max Original | Contenido Infantil

Estreno: agosto

Sinopsis: ¡Es el primer día de clases! Y los Power Rockers han crecido: ahora tienen ocho años y asisten a la escuela "Do-Re-Si", la academia musical más prestigiosa. Esta nueva etapa también trae emociones hasta ahora desconocidas, como los celos, la inseguridad e incluso la tristeza.

Cartoon Network | Contenido Infantil

Estreno: 21 de agosto

Sinopsis: Scooby y la pandilla asisten a un concurso de música en Vampire Rock, donde el legendario vampiro 'Yowie Yahoo' ha secuestrado a los actores musicales, incluyendo a las Hex Girls.

Cartoon Network | Contenido Infantil

Estreno: 7 de agosto

Sinopsis: ¡Scooby-Doo, el perro cobarde más loco del mundo, Shaggy y el resto de la pandilla regresan para otra animada y espeluznante aventura cómica! Esta vez, los intrépidos investigadores exploran una casa embrujada habitada por fantasmas siniestros y zombis grotescos en la espeluznante Isla Moonscar. ¡Jinkies!

Estreno: 2 de agosto

Sinopsis: Londres, 3 de septiembre de 1939. El mundo está al borde de la guerra. En sus últimos días, Sigmund Freud (Anthony Hopkins), un reciente fugitivo del régimen nazi junto a su hija, recibe la visita del formidable Don de Oxford, el autor C.S. Lewis (Matthew Goode). En este día, dos de las mentes más brillantes del siglo XX se involucran íntimamente en una monumental sesión sobre la creencia en el futuro de la humanidad y la existencia de Dios.

Tráiler oficial:

Estreno: 9 de agosto

Sinopsis: "Horizon: An American Saga Chapter 1” explora el atractivo del Viejo Oeste y cómo fue ganado, y perdido, a través de la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos. Abarcando los cuatro años de la Guerra Civil, de 1861 a 1865, la ambiciosa aventura cinematográfica de Costner llevará a la audiencia en un viaje emocional a través de un país en guerra consigo mismo, experimentado a través de las familias, amigos y enemigos que intentan descubrir lo que realmente significa ser Estados Unidos de América.

Tráiler oficial:

Estreno: 2 de agosto

Sinopsis: Un sicario, su jefe, un comerciante de arte y un plan de lavado de dinero que accidentalmente convierte a la asesina en una sensación vanguardista de la noche a la mañana, y que la obliga a enfrentar al mundo del arte con el inframundo.

Tráiler oficial:

Embed - The Kill Room | Official Trailer | 2023

Estreno: 28 de agosto

Sinopsis: La serie revela la historia de Mickey Grosman -más extraña que la ficción-, un ex-experto en demoliciones de las fuerzas especiales que llevó a un grupo de aventureros aficionados en un viaje casi imposible a través de América del Sur. Posicionado como una caminata benéfica para la concienciación sobre el cáncer, los participantes iban a formar parte de una expedición de 5,000 millas a través del continente, pasando por las partes más profundas de la selva amazónica. Solo uno afirma haber llegado al final… Mickey Grosman. Expedición al Infierno utiliza más de 700 horas de material de archivo grabado durante el viaje para revelar una fascinante serie de infortunios e ineptitudes que rápidamente convirtieron lo que ya era una expedición desafiante en una lucha constante por sobrevivir. Trazando el ascenso y la caída (y la caída nuevamente) de una aventura condenada que involucró secuestros, escapes de prisión y una persona desaparecida, “Expedición Desde el Infierno: Las Cintas Perdidas” descubre nuevas revelaciones que sorprenden incluso a aquellos que estuvieron junto a Grosman durante la infortunada aventura.

Estreno: 21 de agosto

Sinopsis: Selena Gomez protagoniza este reality en el que preparará deliciosos platos, ayudada por varios chefs, mientras pasa la cuarentena en casa.

Tráiler oficial:

Embed - Selena Gomez + Restaurant - premiere May 2nd on Food Network at 7PM EST and streaming on Max.