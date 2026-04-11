Maxi Espíndola apuesta por una nueva etapa sonora con el lanzamiento de “Acelerao”
En pleno crecimiento y consolidación, el artista se prepara para dar un paso clave en su carrera con su primer show solista en Niceto.
Maxi Espindola palpita su debut en Niceto con un show íntimo y muy cerca de sus seguidores el día sábado 25 de abril con entradas agotadas. Esta presentación será la confirmación de que su carrera solista vive un presente merecido y sumamente especial.
Cada canción compuesta por el artista refleja distintas etapas de la vida con las que muchas personas se sienten identificadas. Ahora, con el estreno de “Acelerao”, Maxi pone el foco en esa ilusión que crece demasiado rápido: cuando uno se adelanta a imaginar un futuro, incluso una familia, y de repente todo se desinfla, dejando al descubierto el golpe de la desilusión.
La melodía por la que apostó el artista para este tema es distinta a lo que venía presentando: una balada luminosa fusionada con una letra llena de aprendizaje y amor. A lo largo de este estreno, quien la escuche querrá bailar, pero al mismo tiempo reflexionar sobre lo vivido; una canción para cantar a los gritos en momentos de desamor, conectando con eso que nos pasa a todos cuando nos ilusionamos demasiado rápido y finalmente no funciona.
Junto a este lanzamiento, llega el videoclip bajo la idea original de Maxi Espindola y grabado en la Provincia de Mendoza, donde las montañas y el lago acompañan al artista interpretando “Acelerao” reflejando un sentimiento movilizante.
Maxi Espindola comenzó el año con el lanzamiento de “Morning”, una canción que invita a perseguir nuestras metas desde una perspectiva diferente, contagiando su brillante carisma con melodías pop y una letra que describe un momento clave de la vida: perseguir sueños.
"Morning” se estrenó acompañada de un videoclip con brillantes paisajes de Villa La Angostura en el sur argentino, con el artista interpretando su nueva canción reflejando ánimo, emoción y alegría para esos momentos de la vida donde comenzamos a buscar nuevas oportunidades. Además, participó en la versión en vivo de “Te pido” el clásico de TINI que interpretaron juntos durante los shows de FUTTTURA y que ya está disponible en plataformas.
Cerrando un gran 2025, el artista sorprendió con el lanzamiento de su cuarto single “Me Presento”, en colaboración con Valen Vargas, el joven artista oriundo de Catamarca y fué el encargado de fusionar la cumbia con las melodías de Maxi para dar vida a una canción que invita a bailar palpitando el verano. Recientemente, el videoclip de la canción fue nominado en el Buenos Aires Music Video Festival.
“Me Presento” es una declaración de amor sólida, con un mensaje claro y alegre que promete contagiar a todos y se complementa perfectamente con el videoclip mostrando una historia de dos jóvenes que se encuentran mientras que, por otro lado, ambos artistas son vistos en un balcón interpretando este single, y sorprendiendo a la gente, con su carisma especial.
Anteriormente, el artista comenzó su carrera solista presentando “Cómo estásss?” y “Amor Sincero”. Luego, Maxi apostó a una sentida balada con su tercer single llamado “Estrella Fugaz", recibiendo una increíble pero merecida respuesta en redes sociales.
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