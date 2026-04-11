Maxi Espíndola apuesta por una nueva etapa sonora con el lanzamiento de “Acelerao”

"Morning” se estrenó acompañada de un videoclip con brillantes paisajes de Villa La Angostura en el sur argentino, con el artista interpretando su nueva canción reflejando ánimo, emoción y alegría para esos momentos de la vida donde comenzamos a buscar nuevas oportunidades. Además, participó en la versión en vivo de “Te pido” el clásico de TINI que interpretaron juntos durante los shows de FUTTTURA y que ya está disponible en plataformas.

Cerrando un gran 2025, el artista sorprendió con el lanzamiento de su cuarto single “Me Presento”, en colaboración con Valen Vargas, el joven artista oriundo de Catamarca y fué el encargado de fusionar la cumbia con las melodías de Maxi para dar vida a una canción que invita a bailar palpitando el verano. Recientemente, el videoclip de la canción fue nominado en el Buenos Aires Music Video Festival.

“Me Presento” es una declaración de amor sólida, con un mensaje claro y alegre que promete contagiar a todos y se complementa perfectamente con el videoclip mostrando una historia de dos jóvenes que se encuentran mientras que, por otro lado, ambos artistas son vistos en un balcón interpretando este single, y sorprendiendo a la gente, con su carisma especial.

Anteriormente, el artista comenzó su carrera solista presentando “Cómo estásss?” y “Amor Sincero”. Luego, Maxi apostó a una sentida balada con su tercer single llamado “Estrella Fugaz", recibiendo una increíble pero merecida respuesta en redes sociales.