Polimá Costa Oeste y Guelo Star presentan “La Triple C”, su nuevo single
Los artistas se unieron para lanzar esta canción y obtener como resultado una explosiva colaboración urbana.
La música urbana suma una nueva apuesta que ya empieza a generar repercusión. Polimá Westcoast se une a Guelo Star para lanzar “La Triple C”, una colaboración que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
El estreno marca el encuentro entre dos generaciones dentro del género. Por un lado, Polimá representa el presente y la evolución del sonido urbano latino; por el otro, Guelo Star aporta su trayectoria como uno de los nombres históricos del reggaetón.
La canción combina bases rítmicas pegadizas con una impronta moderna, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo actual. La fusión de estilos le da al tema una identidad propia, pensada tanto para el streaming como para sonar fuerte en la pista.
En “La Triple C”, ambos artistas despliegan sus características más reconocibles: la versatilidad y frescura de Polimá se mezclan con el flow experimentado de Guelo Star, generando una química que se percibe desde los primeros segundos.
Además, el lanzamiento refuerza el vínculo musical entre Chile y Puerto Rico, dos plazas fundamentales dentro del desarrollo de la escena urbana en español. Esta colaboración vuelve a poner en evidencia cómo el género sigue cruzando fronteras y generaciones.
Desde lo sonoro, el track apuesta por una producción cuidada, con una estructura directa y efectiva que apunta a conectar rápidamente con el público. Las letras acompañan esa intención con un enfoque frontal y contemporáneo.
El tema ya se encuentra disponible en servicios como Spotify y YouTube, donde comenzó a sumar reproducciones y comentarios de los seguidores de ambos artistas.
Con esta unión, Polimá Westcoast y Guelo Star consolidan una propuesta que reúne actualidad, historia y proyección dentro de la música urbana, reafirmando el dinamismo de un género que no deja de reinventarse.
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