Polimá Costa Oeste y Guelo Star presentan “La Triple C”, su nuevo single

Desde lo sonoro, el track apuesta por una producción cuidada, con una estructura directa y efectiva que apunta a conectar rápidamente con el público. Las letras acompañan esa intención con un enfoque frontal y contemporáneo.

El tema ya se encuentra disponible en servicios como Spotify y YouTube, donde comenzó a sumar reproducciones y comentarios de los seguidores de ambos artistas.

Con esta unión, Polimá Westcoast y Guelo Star consolidan una propuesta que reúne actualidad, historia y proyección dentro de la música urbana, reafirmando el dinamismo de un género que no deja de reinventarse.