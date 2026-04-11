Sakatumba presenta “Ataques en mi ciudad”, su nuevo single y adelanto musical
Tras el lanzamiento de su segundo álbum en 2024 y una gira que los llevó por todo el país, la banda vuelve al ruedo con nueva música.
Sakatumba abre una nueva etapa y presenta “Ataques en mi ciudad”, el primer adelanto de su nueva música.
En este nuevo capítulo, la banda profundiza una búsqueda más directa, intensa y alineada con su presente. Las canciones nacen desde un momento personal y colectivo atravesado por preguntas, tensiones y una necesidad de decir las cosas sin rodeos. Las letras se expanden hacia nuevas capas —lo político, lo generacional, lo emocional— sin perder de vista el amor como eje, pero alejándose de lo superficial.
“Somos bastante románticos, pero desde un lugar más crudo. Hay algo de sinceridad extrema en lo que hacemos, casi un sincericidio. Nos interesa encontrar belleza incluso en lo que duele”, explican.
En ese contexto aparece “Ataques en mi ciudad”, una canción elegante y bailable, cargada de tensión. Un pulso contenido que crece desde lo íntimo hacia lo colectivo, reflejando el clima de una ciudad que agobia pero también moviliza.
Formados en Buenos Aires, pero atravesados por distintas realidades dentro de la ciudad, Sakatumba construyó desde el inicio una identidad marcada por el contraste entre lo íntimo y lo urbano. En sus canciones conviven el romanticismo, la melancolía y una mirada cada vez más directa sobre el contexto que los rodea. Hay algo en su música que empuja hacia adelante: una necesidad constante de ir más lejos, tanto en lo sonoro como en lo conceptual.
Su recorrido reciente terminó de consolidar ese proceso. Su segundo disco, lanzado en 2024, funcionó como una etapa clave de aprendizaje y crecimiento, que los llevó a girar por todo el país y a fortalecer el vínculo con su público, resignificando esas canciones en vivo.
Hoy, con ese camino recorrido, la banda decide avanzar sin rodeos.
El presente de Sakatumba también se potencia en el vivo. Lejos de replicar lo grabado, el show se convierte en un espacio donde las canciones se transforman: arreglos nuevos, energía más directa y una conexión cada vez más intensa con el público.
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