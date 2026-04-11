Sakatumba presenta “Ataques en mi ciudad”, su nuevo single y adelanto musical

Su recorrido reciente terminó de consolidar ese proceso. Su segundo disco, lanzado en 2024, funcionó como una etapa clave de aprendizaje y crecimiento, que los llevó a girar por todo el país y a fortalecer el vínculo con su público, resignificando esas canciones en vivo.

Hoy, con ese camino recorrido, la banda decide avanzar sin rodeos.

El presente de Sakatumba también se potencia en el vivo. Lejos de replicar lo grabado, el show se convierte en un espacio donde las canciones se transforman: arreglos nuevos, energía más directa y una conexión cada vez más intensa con el público.