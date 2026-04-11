Tomates en Verano adelanta su próximo disco con el estreno de “Decí quién sos”
La banda oriunda de Mar del Plata prepara su quinto álbum de estudio del que ya se puede escuchar el primer single en todas las plataformas.
Tomates en Verano, el trío marplatense de shoegaze y post-punk, presenta “Decí quién sos”, primer adelanto de su próximo LP de estudio. La canción se mueve en ese territorio incómodo donde la claridad no llega y las emociones quedan suspendidas: vínculos que se dicen y se desdicen, certezas que duran lo que un verano.
Editado por Casa del Puente Discos, el single ya se puede escuchar en todas las plataformas: fue co-producido junto al inglés Graham Sutton y grabado en Estudio Unísono, en Buenos Aires, Argentina.
Con una lírica directa pero cargada de tensión, recorre la confusión, el desgaste y la necesidad urgente de verdad. Hay algo que ya no alcanza —ni la dulzura, ni las promesas— y lo único que queda en pie es la pregunta: quién sos realmente cuando todo lo demás cae.
La portada acompaña esa idea con una imagen potente: un As de picas en llamas. La carta más espiritual de la baraja ardiendo como símbolo de transformación, de lo que se consume para dar lugar a otra cosa. Un gesto de ruptura, pero también de revelación.
“Decí quién sos” no busca respuestas fáciles. Es un momento de quiebre, donde decir la verdad —aunque incomode— se vuelve inevitable.
Tomates en Verano se presentará junto a Public Image LTD (PIL) y Buenos Vampiros el domingo 12 de abril, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto de Mar del Plata. Las entradas están disponibles a través de CultuTickets.com
Tomates en Verano es una banda formada en Mar del Plata en el 2004. Ya editaron “Tomates en Verano” (2016), “Soñando Despierto” (2018) y "Todos los Días son Felices" (2020) y “Sin Ton Ni Son” (2023). Hoy el trío está integrado por Carina Monjeau en bajo y voz, Ignacio Giobellina en guitarra y Pedro Moscuzza en batería.
Su música podría enmarcarse entre el shoegaze, el post punk gótico y el rock alternativo con una fuerte impronta local, resultando un concepto con una identidad diferente en una escena que parece no detener su crecimiento.
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