Tomates en Verano adelanta su próximo disco con el estreno de “Decí quién sos”

Tomates en Verano se presentará junto a Public Image LTD (PIL) y Buenos Vampiros el domingo 12 de abril, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto de Mar del Plata. Las entradas están disponibles a través de CultuTickets.com

Tomates en Verano es una banda formada en Mar del Plata en el 2004. Ya editaron “Tomates en Verano” (2016), “Soñando Despierto” (2018) y "Todos los Días son Felices" (2020) y “Sin Ton Ni Son” (2023). Hoy el trío está integrado por Carina Monjeau en bajo y voz, Ignacio Giobellina en guitarra y Pedro Moscuzza en batería.

Su música podría enmarcarse entre el shoegaze, el post punk gótico y el rock alternativo con una fuerte impronta local, resultando un concepto con una identidad diferente en una escena que parece no detener su crecimiento.