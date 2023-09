El emotivo momento de Maxi Giudici y Conejo Quiroga en el Bailando 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1706851311075954851&partner=&hide_thread=false La emoción del Cone Quiroga por las palabras de Maxi Guidici por acompañarlo en su peor momento



Tinelli hablo de la salud mental: “Esta bueno hablar de estas cosas para que no pasen”, dijo, y le agradeció al Cone por estar ahí para su amigo; en ese momento Maxi señaló: “Doy gracias a Dios que haya estado ahí y doy gracias a Dios de poder estar acá, estoy muy agradecido de poder estar acá, tengo muchas ganas de vivir, me hizo un clic la cabeza, literalmente toque fondo y siento que me impulse para arriba, tengo ganas de disfrutar todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja, hasta estar acá viéndolo a mi amigo”.

“Antes estas cosas no se podían decir y pasaron siempre, y como decíamos hoy con Ángel, hay gente adicta, hay gente que sufre depresión y muchas veces no se habla y son cosas que le pueden pasar a cualquiera”, expresó Marcelo, y cerró, “Esto antes en el medio era un tema tabú, y si tenías alguna persona de esas, te decían no digas eso ni de tu mamá, ni de tu papá ni de tu tío, y la verdad que son cosas que están buenas decirlas porque se van sanando aunque en un momento se toque fondo”.