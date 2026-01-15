Polémico debut de Maxi López en Olga: le preguntaron a qué hombre besaría y respondió "Flor de la V"

maxi lópez polémico

Este episodio se suma a una lista de intervenciones controvertidas de López en el último tiempo: recientemente admitió haber presionado a su esposa, Daniela Christiansson, para adelantar el nacimiento de su hijo Lando (quien nació por cesárea el 31 de diciembre), pese a que ella deseaba un parto natural.

También en el streaming, el empresario reveló detalles de una charla privada con su exesposa, en la que ella le confirmaba su ruptura con Martín Migueles justo cuando comenzaban los rumores mediáticos.